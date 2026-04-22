Yahaira Plasencia fue invitada al programa ‘Amor y Fuego’, donde se refirió a la denuncia por difamación que presentó contra Magaly Medina. Durante su intervención, explicó los motivos de su acción legal y cuestionó el abordaje mediático del tema.

En su participación, la artista dejó ver su malestar por la exposición del caso. Además, afirmó que la ‘Urraca’ tendría un interés diferente al abordar públicamente el proceso legal.

La salsera explicó las razones que la llevaron a iniciar acciones legales. Según señaló, se vio afectada por comentarios difundidos en televisión que, a su juicio, perjudicaron su imagen.

“ Por un tema de difamación agravada... ella me denigra completamente, ha incitado al odio varias veces para que la gente me ponga unos comentarios sobre lo que ella dijo, la palabra score, bataclana barata, runruna, yo fui a una alfombra a Las Vegas y dijo que era pet friendly y muchas más... ”, manifestó.

Plasencia también precisó por qué decidió referirse ahora al caso, pese al tiempo transcurrido. Afirmó que el proceso ha seguido su curso y que busca transparencia en la etapa clave que se avecina.

“Lo que estoy haciendo ahora sí es nuevamente sacar este tema legal a flote después de año y medio que he estado callada porque el proceso ha seguido... es porque el 12 de mayo tenemos audiencia y yo no quiero que exista ningún tipo de irregularidades, yo quiero que este proceso y audiencia se dé, que no prolonguen ningún tipo de audiencia... yo hoy día vi el programa de la señora donde está tratando de desviar el tema por otro lado, que no tiene nada que ver, acá el fondo es la difamación contra mi honor, mi dignidad y no voy a permitirlo más, yo me voy hasta el final de esto ”, aseguró.

Magaly Medina sobre denuncia de Yahaira Plasencia: “Ponen en mi boca palabras que nunca dije”

Magaly Medina se pronunció luego de que Yahaira Plasencia, junto a su abogado Iván Paredes, confirmaran que continuarán con la denuncia por difamación agravada en su contra.

La ‘Urraca’ negó haber utilizado el término “runruna” al referirse a la salsera. Asimismo, sostuvo que su programa maneja un lenguaje coloquial y que su labor consiste en criticar.

“Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije. Lo de ‘runruna’ nunca dije. A Yahaira no, a otras sí. Yo la palabra ‘scort’ usé de acuerdo a lo que Sergio George declara, porque además vimos que ella lo acompañaba a todas sus alfombras, pero ella no iba a cantar, iba invitada por él”, expresó Medina.

En esa línea, la periodista afirmó que tiene derecho a un juicio justo, por lo que no descartó interponer una denuncia contra su exabogado, quien actualmente ejerce la defensa de la salsera.

“Estas seguidilla de demandas encabezadas por alguien que fue mi abogado en muchísimos casos, ahora anuncia públicamente esto que yo llamaría como una especie de campaña orquestada, todo contra Magaly Medina. Él quiere ser quien demanda a nombre de todos estos personajes porque los publicita”, concluyó.