La salsera Yahaira Plasencia reapareció en sus redes sociales visiblemente afectada para denunciar que su recién estrenado videoclip ‘Dime’ viene recibiendo una serie de denuncias por parte de muchos usuarios, hecho que podría hacer que lo eliminen de YouTube.

“Debería estar haciendo un video para agradecerles a todas las personas que siempre están apoyando mi trabajo. (...) Estoy bastante desconcertada, triste, con mucha impotencia. Hay un equipo de trabajo detrás de todo esto, haciendo posible que la canción llegue a los corazones de todos ustedes, no entiendo por qué tanta gente denuncia todo el tiempo el video”, se escucha decir a la salsera preocupada por su situación.

Como se sabe, Yahaira Plasencia pasó esta misma situación hace varios meses cuando lanzó su tema ‘Cobarde’, el cual fue eliminado de YouTube, pero pudo recuperarlo meses después.

“Me están haciendo lo mismo que con ‘Cobarde’, que lograron eliminar el video de YouTube y después de tres meses o cuatro meses pude recuperarlo con el apoyo de gente especializada”, recordó la popular ‘Reina del totó'.

Finalmente, Yahaira Plasencia pidió con la voz entrecortada a la gente que no le gusta su video que no lo reporte y que pese a todo, ella no se va a quedar estancada y seguirá trabajando por su música.

“Me llena de mucha tristeza, impotencia y rabia, he venido trabajando esto con mucho esfuerzo. Es algo que no logro entender. Quería pedirle a toda esa gente que de repente no le gusta el video o no le guste yo como artista, que no hagan eso. No es justo que hagan esto”, agregó la cantante peruana bastante afectada por lo sucedido.