En el ojo de la tormenta. Luego de haber sido captada en la maletera de un auto para no ser intervenida en una fiesta COVID que habría organizado, Yahaira Plasencia vuelve a hacer noticia. Esta vez por el parte policial relacionada al evento del último sábado.

Según 90 Mediodía de Latina, este documento no tiene el nombre de la salsera en la lista de 15 personas. Entre estos últimos está Jorge Plasencia, hermano de la cantante.

Esto haría inviable una posible sanción económica contra la intérprete de “Cobarde”. Además, el documento no menciona que ella se encontraba en la maletera de un vehículo, acto que habría realizado para evitar ser intervenida.

“Me sorprende bastante no encontrar el nombre de la señorita Yahaira Plasencia entre las personas intervenidas. (...) Está quien entendemos que es su hermano y otras amistades, pero a nadie más con el apellido Plasencia. De repente se les habrá pasado a los policías, algo que no podría suceder porque a la señorita se la encontró en el interior de la maletera de un vehículo que estaba dentro de esta casa”, informó el reportero del citado noticiero.

En tanto, Facundo González y Ximena Peralta tampoco fueron tomados en cuenta en la lista de intervenidos. A su vez, Francisco “Pancho” Rodríguez sí se encuentra registrado.

Por su parte, un integrante del serenazgo de Cieneguilla comentó que aún desconoce si el parte incluye el nombre de la cantante, pero que ya solicitó el documento a la comisaría del distrito.

La salsera ha sido duramente criticada por varios personajes de la farándula peruana. Esto pese a pedir disculpas en las redes sociales al darse a conocer un video en el que aparece escondida en la maletera de un auto.

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo – que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento; solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante”, publicó.

Más temprano, Latina ya brindaba avances de lo que sería la confirmación de que la salsera no se encontraba en la lista de intervenidos del último sábado.

Yahaira en parte policial (Latina)