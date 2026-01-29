Yahaira Plasencia descartó estar embarazada, como se especuló en los últimos días. La salsera explicó que acudió a una clínica por un asunto familiar y que la hinchazón de su abdomen responde a un tema menstrual.

Además, la cantante fue consultada sobre su relación con Luis Fernando, ‘El Diablo’, y sorprendió al asegurar que hacía mucho tiempo no se sentía tan en paz.

“ La vida te sorprende, todo ha sido paso a paso, tranquilo (...) Es un caballero, es educado, muy buena persona. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz ”, declaró para “Amor y Fuego”.

En días recientes, la cantante publicó un video de una reunión familiar en la que también apareció el empresario, dejando entrever que su familia ya habría dado el visto bueno a la relación.

“ (Estuvo en el bautizo de tus sobrinos... ya ni preguntarte si es oficial) Ah qué.. salió? (tú lo grabaste) Ahhh sí... Yo no escondo nada, él respeta mi trabajo y mi espacio. Mis papás lo respetan, lo quieren muchísimo, hace tiempo no me sentía tan tranquila. Hace mucho no me sentía así...tan tranquila ”, expresó.

Yahaira Plasencia sobre Darinka Ramírez: Está haciendo todo lo mejor posible para su hija

Yahaira Plasencia fue consultada a través de una transmisión en vivo en TikTok sobre Darinka Ramírez.

La salsera junto a su hermana, estuvieron conversando con sus seguidores y es así cuando le preguntaron sobre la madre de la última hija de Jefferson Farfán.

“Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto, y creo que cuando uno es madre hace de todo, mi mamá lo ha hecho. Creo que todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras y creo que es lo que está haciendo ella”, manifestó.

Asimismo, la artista resaltó el trabajo de Darinka como madre, pues considera que intenta darle lo mejor a su pequeña.

“No la conozco, sé que quién es claramente por la televisión, por el tiktok, por todo… Una cuando es mamá saca adelante a sus hijos y ella está haciendo todo lo mejor posible para que su hija lo vea”, agregó Plasencia.