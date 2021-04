El oficial Carlos Salcedo Garibay, uno de los policías que participó en la intervención realizada a la ‘fiesta covid’ de Yahaira Plasencia en Cieneguilla, contó algunos detalles de la diligencia que se llevó a cabo el último viernes.

“Yo he intervenido a 15 personas, yo no sé ni de quién es la reunión. No los conozco, yo sinceramente no veo ni televisión. De todo se habla en la televisión, hay cosas en la comunicación que se están botando que no es cierto”, señaló el oficial a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

Asimismo, el oficial Salcedo asegura que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Pancho Rodríguez, sí fue llevado a la comisaría tras la intervención.

“Incluso dicen que el señor Pancho Rodríguez, no sé, nunca ha entrado a la comisaría, eso es totalmente falso. Ya los documentos están redactados, los documentos están firmados, y lógicamente eso demuestra muchas cosas y desvirtúa muchas cosas”, manifestó.

Sin embargo, otro de los efectivos que participó en la intervención desmintió a su compañero sin darse cuenta de que estaba siendo grabado y sostuvo que a ninguno de los chicos reality se los llevó a la comisaría.

Municipalidad de Cieneguilla se pronuncia

Por su parte, miembros de la Municipalidad de Cieneguilla señalaron que a diferencia de otras intervenciones que se han realizado en esa jurisdicción, esta vez llamó la atención que la Policía no les haya permitido ingresar junto a ellos ni grabar la intervención.

“Cuando se hace la transmisión en vivo, la Policía ya había ingresado al domicilio y ellos informan de que habían encontrado a esas personas”, reveló el subgerente de prensa de la municipalidad.