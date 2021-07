Yahaira Plasencia reveló que durante su estadía en Rusia con Jefferson Farfán extraño la comida peruana, pues todos los que vivían con el seleccionado debían acoplarse a sus dietas.

“Había una persona que cocinaba. Lo que pasa es que él siempre tenía dietas y todos comíamos sus dietas”, detalló la salsera en entrevista a Amor y Fuego.

Asimismo, la cantante contó cómo fue que vivió su operación a los riñones y la temporada en que Farfán dio positivo a coronavirus (COVID-19) en Rusia.

“Yo estuve internada mucho tiempo. A mi operaron de los riñones. Yo llegué (a la casa en Rusia) y él ya estaba con COVID-19. Yo estuve muy mal. Gracias a Dios en la clínica no me dio COVID-19. Los primeros días si me iba a visitar al (hospital) pero luego se enfermó”, contó.

Por último, la cantante aseguró que la ‘Foquita’ es “super buena onda” y que la decisión de terminar la relación cuando retornaron a Perú, después de una larga estancia en Rusia, fue tomada por ambos.

“Farfán es super buena onda. Nunca voy a hablar mal de él y su familia. Jamás”, precisó Plasencia, quien indicó que el término de su relación con el futbolista fue en “buenos términos”.