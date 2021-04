Yahaira Plasencia decidió romper su silencio y adelantar lo que será su pronunciamiento en extenso sobre lo que ocurrió el pasado sábado en la fiesta COVID a la que asistió en Cieneguilla.

La salsera se comunicó con Thais Casalino, conductora del programa Mujeres al Mando de Latina, a fin de cuestionar la actitud mostrada por diversos sectores contra ella luego de ser captada en la maletera de un auto, presuntamente para no ser intervenida por la Policía.

“Todos se preguntan ¿por qué no fui a la comisaría? ¿por qué no me llevaron los policías? si supuestamente yo me escondí en esa maletera, ¿por qué no me sacaron de allí en vez de abrir y cerrar la cajuela? Solo me grabaron como tal. Yo hablaré cuando terminen de salir todas las imágenes, pero lo peor es que fueron muy malos conmigo” le escribió la cantante a Casalino.

La conductora del matinal señaló que Yahaira Plasencia no quiso especificar a quiénes se refería con la acusación de maltrato y que ella esperará a que se revelen más videos de la fiesta para salir a declarar más y brindar su testimonio.

Cabe mencionar que, tal como lo menciona la cantante, ella fue captada en el interior de la maletera de una camioneta. Al ser descubierta, preguntó si estaba siendo grabada. Sin embargo, llamó la atención que no fuera trasladada a la comisaría.

También se conoció que su nombre no aparecía en la lista de intervenidos de aquella noche, tal como fue el caso de Pancho Rodríguez, quien fue hallado en el baño de la casa de Cieneguilla en la que se realizó la fiesta.

