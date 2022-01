Ante las cámaras de “Más Espectáculos”, Yahaira Plasencia lamentó que Migraciones haya prohibido el ingreso de Pancho Rodríguez a nuestro país. Además, descartó estar distanciada de él y aseguró que se mantienen en constante comunicación.

“Con Panchito está todo súper bien, hablamos bastante seguido, de hecho, estoy bastante apenada con lo que le está pasando, espero de corazón que se pueda solucionar el problema, él no ha tenido problemas de ningún tipo, espero que se pueda solucionar”, dijo respecto al tema.

La intérprete de “Dile” negó sentirse responsable de la situación que atraviesa Rodríguez. Como se recuerda, el chileno sigue impedido de volver a nuestro país tras haber participado en la fiesta que organizó Plasencia por su cumpleaños en plena pandemia

“No, no para nada, todas las personas son consciente de las cosas que hace. Estoy tranquila, vi que algunos dijeron que nos dejamos de seguir, no estamos súper bien”, comentó.

En otro momento de la entrevista, la cantante no descartó la posibilidad de viajar a Chile para visitar a su amigo. “Si se da la oportunidad... ¿por qué no? Me encantaría, claro que sí”, contestó muy tranquila la intérprete de “Dime”.

