Yahaira Plasencia fue consultada a través de una transmisión en vivo en TikTok sobre Darinka Ramírez.
La salsera junto a su hermana, estuvieron conversando con sus seguidores y es así cuando le preguntaron sobre la madre de la última hija de Jefferson Farfán.
“Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto, y creo que cuando uno es madre hace de todo, mi mamá lo ha hecho. Creo que todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras y creo que es lo que está haciendo ella”, manifestó.
Asimismo, la artista resaltó el trabajo de Darinka como madre, pues considera que intenta darle lo mejor a su pequeña.
“No la conozco, sé que quién es claramente por la televisión, por el tiktok, por todo… Una cuando es mamá saca adelante a sus hijos y ella está haciendo todo lo mejor posible para que su hija lo vea”, agregó Plasencia.