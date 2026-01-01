Yahaira Plasencia fue consultada a través de una transmisión en vivo en TikTok sobre Darinka Ramírez.

La salsera junto a su hermana, estuvieron conversando con sus seguidores y es así cuando le preguntaron sobre la madre de la última hija de Jefferson Farfán.

“ Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto, y creo que cuando uno es madre hace de todo, mi mamá lo ha hecho. Creo que todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras y creo que es lo que está haciendo ella ”, manifestó.

Asimismo, la artista resaltó el trabajo de Darinka como madre, pues considera que intenta darle lo mejor a su pequeña.