Tras la muerte de su su hijo Jhordan Aguilera Villanueva de 22 años, Yessenia Villanueva -la hija de Melcochita- protagoniza una disputa con su nuera Alexandra por un seguro de vida, con el cual podrían cobrar S/ 12 mil soles.

Como se sabe, el joven falleció hace unas semanas en un accidente de tránsito.

La joven viuda y madre de familia dijo al programa “Amor y Fuego” que Jhordan habría dejado un seguro de vida con más de S/ 12 mil soles, dinero que reclama para los gastos de su pequeña bebé de 6 meses de nacida.

“Era un seguro que él pagaba pero más pensando de aquí a 12 años, porque esa plata que él depositaba se la iban a devolver. Eran cerca de 12 mil soles... Y eso se lo comentó a todo el mundo. Me dijeron que por ser conviviente no podría cobrar nada”, señaló.

“Jhordan de donde estés, ayúdame, yo no quiero pelear por el dinero, por favor, que sea lo que tú quieras. Si hay, hay, si no hay, no hay. Yo voy a salir adelante por la bebé”, indicó en medio del llanto Alexandra.

En tanto, Yessenia Villanueva la hija del cómico comentó que nunca ha sido su intención quitarle nada a su nieta, pues incluso ha apoyado a su nieta dentro de sus posibilidades.