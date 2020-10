Yidda Eslava está próxima a dar a luz a su segundo hijo y, en esta oportunidad, compartió en redes sociales su experiencia tras someterse a la prueba de hisopado para descartar la COVID-19, ya que es un procedimiento que se le hace a las mujeres que se encuentran embarazadas o que están a días de ingresar a la sala de partos.

“Sabían que a todas las embarazadas cuando están a días de dar a luz le hacen la prueba del COVID... bueno a mi me toco hacerme el hisopado. No voy a mentir, NO ES AGRADABLE”, escribió.

Luego continuó con: “No duele, es más la sensación incómoda de la arcada Jajaja pero todo pasa”.

JULIÁN ZUCCHI Y SU EMOTIVO MENSAJE A SU FAMILIA

Julián escribió un emotivo mensaje a su esposa Yiddá Eslava y a su hijo Tomás. El argentino contó que tuvo que alejarse unos días de su familia, pero no sabía cuánto los extrañaría.

“Después de haber estado más 6 meses conviviendo las 24 horas con mi familia, pensé que irme unos días no sería tan difícil, pero fueron muy duros, los extrañaba todo el tiempo, esta cuarentena ha creado lazos aún más fuertes de los que ya teníamos”, escribió el exintegrante de ‘Combate’ en las redes sociales.

Julián Zucchi también reflexionó acerca de la familia, agregando que no puede ver a sus familiares en Argentina debido a la pandemia