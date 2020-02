Yiddá Eslava y Julian Zucchi están pasando por los momentos más importantes de su vida artística, ya que la película dirigida y protagonizado por ellos, se ha vuelto un éxito total en la taquilla peruana, derrotando a filmes internacionales, entre ellos, el protagonizado por Robert Downey Jr, el popular Tony Stark.

“No bajamos la guardia, ya que aún no termina la semana y necesitamos reafirmar que somos la mejor opción para pasar en familia. Es más, en exclusiva, nadie lo sabe, pero, hasta ayer hemos hecho 150 mil espectadores, superando películas extranjeras”, comentó la actriz a diario Correo.

¿SE SEPARARON?

Julian y Yiddá se conocieron en Combate, un reality de competencia que lideró el rating por algunos años. La pareja hizo pública su relación, pero nunca sus peleamos amorosas.

En esta oportunidad, Yiddá contó en una entrevista para diario Correo cómo fue su primera ruptura amorosa, y fue a causa de una ex.

“Bueno, la gente que no está siguiendo, nosotros nos conocimos en Combate y nosotros nos separamos una vez, y fue por eso”, comentó Yiddá.

Luego, Julian reveló que no sabía nada de lo que sucedía y que se enteró que Yiddá terminó con él mediante un post de Facebook.

SÍ, MI AMOR

“Ese momento fue muy mediático. Yo estaba en pleno reality, y Yiddá, un día, publica en su fanpage ‘mi relación con Julain Zuchi ha terminado’. Para mí no había terminado, solo teníamos unas diferencias”, comentó el exchico reality.

Luego continuó con: “Esto nunca lo conté. Yo fui a tomarme un café con mi tío y me llama un medio y me dice que quiere confirmar mi ruptura de mi relación y yo no entendía, pero luego me dice que ella lo acaba de confirmar”.

SÍ, MI AMOR

La exitosa película de Yiddá y Julian, cuenta la historia de Guille y Bea una pareja que lleva tiene casi 7 años de relación y enfrenta una dura prueba de amor. La cinta ha llevado a las salas a más de 500 000 personas en menos de dos semanas. Sin duda, el primer gran éxito del 2020.

Yiddá Eslava sobre éxito de ‘Sí, mi amor’: “Los números nos permiten recuperar nuestra casa”

"Sí mi amor: La Película", la cinta peruana que protagonizan Julian Zucchi y Yiddá Eslava, acaba de estrenar su tráiler oficial. (Foto: Captura de video)

