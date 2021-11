Bad Bunny es un ícono de la música urbana en todo el planeta. Por tal motivo, hay miles que desean imitar al cantante de “Dákiti”, pero no todos han logrado convencer a la audiencia.

Pero, ¿qué pasaría si al imitarlo sale una mejor voz que la original? Esto fue lo que sucedió en el programa “Yo me llamo Colombia”, cuando uno de los concursantes acudió muy bien caracterizado del “Conejo malo” y todo hacía presagiar que llegaría a sorprender.

Cuando comenzó a cantar “Mía”, una de las canciones más aclamadas del puertorriqueño, la voz que se escuchaba en el escenario sorprendió a los jurados. Fue así que una de las juradas del programa, Amparo Grisales, detuvo su participación para opinar sobre el desenvolvimiento del imitador.

“Cantas mejor que Bad Bunny, para mí no te llamas Bad Bunny”, remarcó la jurada. Por su lado, César Escola no tuvo objeciones y se mostró de acuerdo con su compañera y también le negó avanzar a la siguiente fase al joven imitador: “No desafinaste ni una, eso muestra que tienes un buen oído y lo siento mucho por el Bad Bunny original pero él no le pega a ninguna”.

Otro de los jurados del reality, Yeison Jiménez, trató de que el joven imitador no decaiga en sus aspiraciones de ser cantante profesional, a raíz de lo mostrado. “De pronto, si te gusta mucho este género por qué no lo intentas, te grabas tu maqueta y empiezas a luchar por tu música. Yo lo hice hace 10 años”, indicó.