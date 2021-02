El imitador de Axl Rose, César Osorio, regresó a “Yo Soy” después de 8 años en la noche del viernes 26 de febrero. Durante su presentación, el artista retó a Carlos Burga (José José) y por decisión del jurado, el rockero fue eliminado.

Ante esta decisión del jurado, César Osorio realizó un Facebook Live y denunció que en el programa de Latina existe favoritismo porque él consideró que su colega desafina en sus presentaciones.

“Yo lo he escuchado desafinar 50 millones de veces, irse del tiempo, no tener resistencia... hizo una presentación súper mala con Andrea Bocelli (imitador) y a pesar de eso, el jurado se paró, lo aplaudió y no dijo nada”, reportó el imitador de Axl Rose.

“El peruano no es coju**, la gente se da cuenta del favoritismo y no por mí, son muchas las veces. Con lo descarados que han podido ser a la hora de no decirle las cosas a ciertas personas, eso está mal”, añadió.

Finalmente, el imitador respondió a sus detractores, quienes señalaron que el artista no debería criticar al programa que le abrió las puertas del éxito.

“Disculpen pero mi mami me dio de comer cuando era chiquito y empecé a trabajar a los 17 años, yo mismo me pagaba mis cosas. A mí ‘Yo Soy’ no me dio de comer, me ayudó en algún momento, no voy a ser mezquino, es una plataforma...”, sentenció.

