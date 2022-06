“Yo Soy 10 años” está a punto de ingresar a su semana final y ya se conoce a los 3 primeros clasificados, quienes lograron salir victoriosos en la gala del último jueves 23 de junio. En esta oportunidad, los elegidos fueron los imitadores de Rauw Alejandro, Billie Eilish y Joe Arroyo.

Durante la gala del jueves 23 de junio, fueron cinco los participantes los que se presentaron en el escenario de la Concha Acústica del Campo de Marte, Jesús María. Tres clasificaron a la semana final y otros tres cayeron en sentencia y tendrán que luchar por su permanencia.

El imitador de Rauw Alejandro hizo gala de su talento y puso a bailar a todos con su interpretación de “2/Catorce”; Billie Eilish por su parte conquistó con “All the good girls go to hell”, mientras que Joe Arroyo demostró su crecimiento al ritmo de “A mi Dios todo le debo”.

Por su parte, las imitadoras de Anna Carina y Ana Gabriel tuvieron destacados comentarios de parte del jurado; sin embargo, no fue suficiente para evitar caer en sentencia. Ahora su participación en la semana final dependerá de su siguiente show.

Como se sabe, el programa “Yo Soy 10 años” llegará a su final en la última semana de junio, dejando su lugar al reality de canto “La Voz Perú”. Actualmente, el jurado de “Yo Soy” está conformado por Jorge Henderson, Katia Palma, Maricarmen Marín y Ricardo Morán.

VIDEO RECOMENDADO

Ángel Pinasco hace su aparición en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”

Aparece Luis Ángel Pinasco en 'Al fondo hay sitio'