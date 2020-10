Ytalo Faijó, recordado por haber ganado la segunda temporada del programa de imitación “Yo Soy” (2012) interpretando a Joe Arroyo, anunció que superó el coronavirus tras permanecer 45 días internado en una clínica local.

En entrevista para el diario Trome, Faijó aseguró que gran parte de sus pulmones estuvo comprometido por el coronavirus. Sin embargo, logró superarlo y ahora siente que esta etapa es como “volver a nacer”.

“Ayer (1 de octubre) me dieron de alta, ha sido un milagro de Dios haber vencido esta terrible enfermedad, he vuelto a nacer. Les pido a todos que se cuiden y no lo tomen como un juego”, dijo Faijó al diario Trome.

“(Estuve internado) por 45 días, tuve el 83 por ciento de los pulmones comprometidos. Estoy muy agradecido con el personal médico de la clínica Maison de Santé de Lima”, añadió el imitador de Joe Arroyo en su entrevista.

Como se recuerda, el también mayor de la Policía Nacional se habría contagiado después de realizar un concierto virtual en el local de una discoteca. En comunicación con el diario La República, el cantante comentó que “todo fue por hacer un show. Asumí que todo estaba desinfectado y hace cinco días tuve los síntomas”.

“Yo era una de las personas que más se cuidaba. A las personas que no se dan cuenta, hagan conciertos virtuales solo desde sus casas, esto va para los colegas que por necesidad lo hacen”, añadió el ganador de “Yo Soy”.

