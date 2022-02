Magaly Medina hizo un enlace en vivo con Yola Polastry con motivo de la celebración de su cumpleaños número 72. Sin embargo, la conductora de televisión no imaginó que sería ‘troleada’ por la recordada animadora infantil.

El curioso hecho se registró cuando Yola Polastry presentaba a algunas de sus amistades que asistieron a su fiesta de cumpleaños. “Yo me he enterado que estás perdiendo amigas”, dijo entre risas la animadora infantil.

En ese momento, la popular ‘Urraca’ solo atinó a preguntarle a Yola Polastry si quería ser su amiga. “Estoy recolectando amigas, voy a hacer un tour de nuevas amigas”, comentó Medina entre risas.

Por si no fuera poco, Yola Polastry continuó con la broma y le recordó que había perdido hasta la comadre, en alusión a Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien le había dicho para que sea madrina de su hijo con Deyvis Orosco.

“Y encima te has quedado sin la comadre, no hay comadre, no vas a ser comadre. Yo si quieres puedo bautizar a mi gato y tú eres la madrina”, le dijo Yola Polastry ocasionando las risas incómodas de la conductora de televisión.

“Te estás burlando de mí, me estás tomando el pelo miserablemente Yola, pero te lo permito porque es tu cumpleaños”, agregó Magaly Medina.

