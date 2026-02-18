Durante una entrevista en vivo con el programa de Magaly Medina, Youna reveló que el cáncer que padece no tiene cura, noticia que ha conmocionado a sus seguidores y al público.

La expareja de Samahara Lobatón afirmó que, pese al difícil diagnóstico, se mantiene fuerte y concentrado en su tratamiento.

“Mi enfermedad es incierta, tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos, no la estoy pasando tan bien lastimosamente por la enfermedad que tengo”, manifestó el barbero.

La ‘Urraca’ le preguntó a Youna: “¿Tienes un seguro médico que te permita recibir los cuidados necesarios?”. Tras ello, el joven respondió: “No, lastimosamente no. Soy un inmigrante porque salí de mi país a migrar a este, tengo permiso de trabajo, pero no tengo una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo”.

Asimismo, Youna lamentó que el tipo de cáncer que padece sea incurable y que, por ello, deberá someterse a un tratamiento de por vida.

“ La leucemia que yo tengo es de progreso lento, si tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tengo cura. Lastimosamente mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastilla, pero con forme pase el tiempo lo único que va a varias será el tratamiento y la medicación. El tratamiento será de por vida ”, añadió.

Además, el barbero contó que fue despedido de su trabajo debido a las constantes ausencias provocadas por sus chequeos médicos.

“No lo dejé yo (el trabajo), lastimosamente mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y obviamente en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo, me diagnosticaron el cáncer el 21 de noviembre, tenía las esperanzas de poder volver a trabajar, pero me daban noticias peores y hasta el día de hoy no puedo retomar mis labores”, finalizó.