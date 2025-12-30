Youna, expareja de Samahara Lobatón, informó en su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia. El joven barbero recibió esta noticia el 21 de noviembre de 2025.

Según relató el joven, tras sufrir un episodio mientras trabajaba, decidió acudir a la clínica, donde el médico le comunicó de manera directa su diagnóstico. Aunque admitió que fue un momento impactante, aseguró estar dispuesto a enfrentar la enfermedad con determinación.

“ Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba ”, señaló.

El padre de la primera hija de Samahara Lobatón contó que fue sometido a una biopsia: “ Me quedé internado como siete días (...) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné ”.

De acuerdo con Youna, el cáncer que padece, pued tratarlo con quimioterapias, pastillas y desde su hogar: “ Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio ”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Youna manifestó optimismo pese a su estado de salud.

“ Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!! ”, agregó.