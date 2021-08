La expareja de Samahara Lobatón y padre de su única hija, Youna, sorprendió al hablar con el programa ‘Amor y fuego’ para contar detalles de la relación que mantiene con la joven hija de Melissa Klug.

“Con Samahara llevamos y tratamos de ser siempre los mejores padres para Xianna, es una meta que tenemos los dos bien claro y más que nada eso ¿no?”, declaró el joven barbero descartando que hayan retomado su relación sentimental.

Youna niega reconciliación con Samahara Lobatón. (Foto: Captura Willax TV)

Asimismo, Youna señaló que lo principal para los dos es el bienestar de su hija y solo tratan de comunicarse por ella.

“Llevamos una relación tranquila, nos tratamos de comunicar lo que se puede por nuestra hija, siempre estar los dos presentes. A pesar de los problemas que hemos tenido y todo, ahora ya estamos madurando un poco más los dos y enfocarnos en la bebé que es lo primordial para los dos”, agregó.

Sobre su exsuegra Melissa Klug

Por otro lado, Youna comentó que no tiene una muy buena relación con su exsuegra Melissa Klug, pero que siempre existe el respeto entre ambos.

“No es que llevemos una relación, eh, no sé cómo te puedo decir... No es una muy buena relación que digamos, pero siempre el respeto está de por medio ¿no?”, sostuvo Youna sobre su trato con Melissa Klug y negó que algún mensaje publicado en sus redes sociales sea dirigido hacia ella.

“La señora a mí no me ha hecho absolutamente nada, incluso las pocas veces que nos hemos visto jamás he recibido una falta de respeto de la señora e igual ha sido por mi parte”, sentenció el joven barbero.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Bautizan a nieta de Melissa Klug de 10 meses de nacida

Reunión familiar.