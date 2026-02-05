Luego de semanas sin actividad en redes sociales, Youna volvió a pronunciarse para revelar el delicado motivo de su ausencia. El joven señaló que su leucemia se ha tornado más agresiva, generando nuevas complicaciones médicas y requiriendo la intervención inmediata de los especialistas a cargo de su tratamiento.

Youna contó que, cuando pensaba que su situación estaba bajo control, recibió una llamada inesperada que alteró por completo el panorama.

El llamado provino directamente de su hematólogo, quien le solicitó volver de inmediato al hospital luego de identificar una anomalía que generó preocupación.

“ Estaba comprando tranquilamente en Walmart con mi mamá, pensando que ya todo había terminado y el doctor me llama, que es mi hematólogo, y me dice: ‘Necesito que vengas urgentemente al hospital porque en el último electrocardiograma (...) encontramos algo en tu corazón, entonces nos preocupa mucho y queremos que por favor regreses al hospital’ ”, expresó la expareja de Samahara Lobatón.

El influencer precisó que, al presentarse en el centro médico, fue hospitalizado otra vez sin demora para la realización de nuevos exámenes: “ Entonces yo dejé todo lo que estaba haciendo, tal cual. Regresé al hospital y me internaron automáticamente ”.

Luego, el joven contó que los nuevos análisis confirmaron una variación en la evolución de su enfermedad. Señaló que los resultados de una biopsia evidenciaron hallazgos inesperados que activaron las alertas entre el equipo médico.

“ Yo ya estaba tranquilo en mi casa, eh, y me tocaba mi cita con el hematólogo. Él me enseñó un resultado de la biopsia que me hicieron el día que estuve internado por el cáncer, el día que me diagnosticaron cáncer. En ese resultado encontraron que tengo dos mutaciones nuevas en mi cáncer ”, agregó.

Por último, Youna confesó que estas mutaciones hicieron que la leucemia progrese con mayor agresividad, situación que podría obligarlo a someterse a tratamientos más invasivos.