Josimar ofrecerá concierto online por el ‘Día del Padre’.

Josimar anunció un concierto online para este sábado a las 8 p.m. en la víspera del ‘Día del Padre’ y habló de su faceta como padre de tres hijos. El salsero espera que este concierto supere al del Día de la Madre que se convirtió en tendencia en YouTube.

“Fui padre súper chibolo. Tenía 18 años y cuando cargué por primera vez a mi hija pensé que se me iba a caer porque ni para eso estaba preparado, pero creo que los hijos te enseñan. He sido padre tres veces y cada experiencia ha sido diferente porque mis hijos han llegado en momentos diferentes”, sostuvo el líder de ‘Josimar y su Yambú‘.

Asimismo, el cantante peruano recordó algunas de las anécdotas que ha vivido junto a sus hijos en la experiencia de ser padre.

“He sido sobreprotector, los he engreído y hasta malcriado a veces (risas). Por ejemplo, recuerdo que cuando mi hija estaba pequeñita y cuando era invierno no quería ir al colegio. Yo llegaba de cantar cumbia a las 6 de la mañana y quería echarme con ella a dormir. Por eso la dejaba faltar, solo para estar acurrucaditos. Después su mamá me hacia un escándalo terrible”, contó el salsero a la prensa.

Antes de iniciar la cuarentena, Josimar realizó un concierto lanzando dos nuevas orquestas y un sello musical al que llamó JJRECORDS.

“Jamás imaginé todo lo que sucedería después. Ahora hay que enfrentar todo, volver a empezar. Reinventarse. Este concierto reunirá a algunos músicos de mi orquesta en vivo para poder entregar la calidad que el público se merece. Inventaremos un escenario en el garaje de mi estudio y montaremos mis pantallas y luces con las que antes salía a cantar”, manifestó Josimar sobre su concierto por el ‘Día del Padre'.

“Todo está quedando chévere. La idea es que la gente pueda disfrutar de este concierto como nunca antes imaginó”, sentenció el salsero.

