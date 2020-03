“Cerveza para olvidar mi amor, Cerveza pa’ no ir donde el doctor, Cerveza pa’ no sentir dolor... Cerveza, cerveza” es lo que dice el nuevo tema musical de la cantante Wendy Sulca que viene siendo viral en YouTube.

En este nuevo videoclip, Wendy Sulca está acompañada de las cantantes Miss Bolivia y Maca del Pilar, que le dan el toque urbano a la nueva versión de ‘Cerveza, Cerveza’.

“La gente me lo pidió mucho, ya que hice lo mismo con la ‘Tetita’ con ‘Eso ya fue’. Esta nueva canción es más fusión, es más urbana, es cono un ‘chichaton’, ya que tiene chicha y cumbia. Esta es canción diferente, más fresca”, comentó Wendy Sulca en exclusiva para diario Correo.

Wendy Sulca y su ‘Cerveza, Cerveza 2.0’: “La gente me lo pidió mucho”

Luego continuó con: “A Miss Bolivia la conocí en Argentina, cuando viaje hace años. Le mandé la canción y a ella le encantó desde el primer momento. A Maca del Pilar la conocí cuando vino a Perú”.

WENDY ESTÁ DE VUELTA

Hace algunos meses, Wendy difundió un video en sus redes sociales en la que cuenta que sufrió de un accidente, y que el causante no se hizo responsable.

Debido a esto, ella no pudo lanzar el videoclip de ‘Cerveza, Cerveza 2.0’ que estaba previsto para octubre de 2019.

“El accidente no fue grave, pero se fue empeorando, ya que no tomé los descansos médicos debidos, por eso fui empeorando y cercano al lanzamiento que iba a ser en octubre, paré todo porque me puse muy mal. Encima me dio ansiedad, estrés por todo lo que estaba pasando, ya que paralicé todo, solo salió el audio de la canción y esa no es la mejor opción, pues puedes matar la canción, pero menos mal la gente está reaccionando bien”, expresó.

¿HABRÁ OTRAS VERSIONES?

Wendy dejó en claro que con ‘Cerveza, Cerveza 2.0’, cierra una etapa de ‘revivir’ viejas canciones que la hicieron muy conocida en diversas partes del mundo.

“Les tengo mucho cariño (a las canciones antiguas) por eso decidimos sacar estas nuevas versiones, pero creo que ya con esta versión de ‘Cerveza’ culminamos con esa parte de hacer nuevas versiones. Ya se viene nuevas canciones, se viene con fuerza nuevos proyectos musicales. Estoy yendo a rehabilitación, por eso se viene cosas nuevas”, finalizó la cantante.

