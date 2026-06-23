La cantante, compositora, percusionista, productora musical y actriz afroperuana Yubitza Hernández anunció el lanzamiento de “La Lengua Dispara”, sencillo que estará disponible desde el próximo 18 de julio en todas las plataformas digitales.

La nueva producción combina la fuerza del festejo afroperuano con la energía del rap contemporáneo y busca transmitir un mensaje de empoderamiento, perseverancia y confianza en uno mismo.

Una canción inspirada en experiencias personales

“La Lengua Dispara” nació a partir de una composición original del músico Carlos Rincón, quien presentó varias canciones a Yubitza Hernández durante una sesión creativa. Sin embargo, una de ellas logró conectar con las experiencias personales y profesionales que atravesaba la artista.

“Sentí que la canción describe exactamente lo que estaba viviendo. Cuando decides crecer, mostrar tu trabajo y perseguir tus sueños, siempre aparecen opiniones, comentarios y críticas. Entendí que debía transformar todo eso en algo positivo y convertirlo en una motivación para seguir avanzando”, señaló la cantante.

Tras identificarse con el tema, Hernández participó activamente en su desarrollo creativo, aportando nuevas ideas melódicas, la composición del rap, un puente musical y otros elementos líricos que enriquecieron la versión final.

Una apuesta por mantener vigente la cultura afroperuana

La propuesta busca acercar la tradición afroperuana a nuevas audiencias mediante lenguajes musicales contemporáneos. Para la artista, las raíces culturales continúan vigentes y pueden dialogar con otros géneros sin perder su identidad.

“Quise demostrar que nuestra herencia afroperuana no pertenece únicamente al pasado. Está viva, sigue creciendo y puede convivir perfectamente con nuevas formas de expresión artística. Nuestras raíces son una fuente de inspiración constante y debemos sentirnos orgullosos de ellas”, afirmó.

Formación musical y proyección artística

Además de su carrera artística, Yubitza Hernández cursa los últimos ciclos de la carrera de Música con mención en Producción Musical en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Su formación académica complementa su experiencia como cantante, compositora, percusionista y actriz, consolidando una propuesta artística que integra identidad cultural, innovación y producción musical.