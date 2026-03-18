La cantante japonesa Yumi Matsuzawa será una de las principales invitadas del Día del Cómic Festival 2026, donde ofrecerá un concierto sinfónico con los temas más representativos de su carrera.

El evento se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, reuniendo a miles de fanáticos del anime, cómic, cine y cultura geek.

Concierto sinfónico y actividades con fans

La artista participará del 1 al 3 de mayo, periodo en el que realizará sesiones de fotos, firmas de autógrafos y otras actividades con el público.

Como cierre de su visita, ofrecerá un concierto sinfónico en el que interpretará canciones emblemáticas de su trayectoria en el anime.

Voz emblemática del anisong

Con más de tres décadas de carrera, Matsuzawa es reconocida por interpretar temas icónicos del género anisong.

Su carrera despegó en 1996 con el tema You Get to Burning, opening del anime Martian Successor Nadesico.

Posteriormente, alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la banda sonora de Saint Seiya: The Hades Chapter, especialmente con canciones como “Chikyuugi” y “Kimi to Onaji Aozora”.

Festival reunirá cultura pop y figuras internacionales

El Día del Cómic Festival volverá a congregar a fanáticos de distintas generaciones con una programación que incluye presentaciones en vivo, exhibiciones temáticas y actividades interactivas.

Entre los invitados internacionales también destaca el actor colombiano Jorge Enrique Abello, conocido por su papel en la telenovela Yo soy Betty, la fea.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.