Más de cuatro décadas vigente en la industria de la música y Yuri sigue sorprendiendo en pleno 2025. “Solo te falta cantar ópera”, le decimos a la intérprete mexicana tras su más reciente lanzamiento de un EP con temas y artistas del género regional mexicano. “Ya que me hablas de la ópera, te digo una cosa, yo canté con un grande como Andrea Bocelli, ¿cómo la ves?”, responde coqueta la cantante que promociona su más reciente proyecto: “Yuri y sus amigos del regional mexicano”. En la referida producción se une en duetos a Ángela Aguilar, Carín León, Víctor García, Luis Ángel “El Flaco”, Edwin Luna y la recientemente fallecida Paquita la del Barrio.

¿Cómo nace la idea de grabar temas del regional mexicano que está tan de moda?

Hace dos años, cuando me hacen un homenaje por mis 46 años de carrera, canto con el grupo Firme y Carín León. Luego de un tiempo, los directivos de mi disquera me dicen: oye, Yuri, nos fue muy bien, a la gente le gustó estos duetos, ¿no te gustaría hacer un EP, que son discos digitales con seis o siete temas. Allí empezó todo.

Y te convocaron a los más populares del género...

Cuando me empiezan a nombrar con quienes iba a grabar, me meto a las redes sociales de cada uno de ellos y dije: no, espérense, espérense, la cosa es muy seria, vamos con todo. A mí me gusta lo difícil, nunca he sido una artista que le encante lo fácil y que permanezca en su zona de confort, me gusta aprender, encontrar nuevos rumbos y hasta ir contra la corriente.

"Maldita Primavera", en una particular versión en el género regional mexicano, interpretan Yuri y Ángela Aguilar.

¿Qué sentimiento te genera tu dueto con Paquita la del Barrio y su posterior partida?

Mucha tristeza, y además una gran satisfacción de haber sido la última en grabar con ella, no volvió a hacer duetos con nadie, estaba muy malita cuando grabó conmigo. Sus piernas ya no le daban, ella me lo dijo, no soy la misma, ya no sé cuánto vaya a durar, no me siento bien. Este tipo de artistas son íconos, únicos e irrepetibles, no habrá otra como Paquita la del Barrio.

Paquita quería seguir cantando, a pesar de sus enfermedades, ¿hasta cuándo una cantante tendría que estar sobre el escenario? Esa es la pregunta que me hago todos los días. Cuando estás bien físicamente, dices, híjole, cuándo será el día del retiro, quién me va a retirar, la gente, la enfermedad, la vejez, Dios, la muerte. Los artistas no tenemos esa cosa de decir yo creo que esto es para retirarme, amamos el escenario, amamos lo que hacemos. Yo siempre digo, me quiero retirar a los setentaitantos, a mí no me lleven hasta los 80, no, ya a esa edad tengo que estar en un rollo de disfrutar la vida, comer, dejar las dietas, que se me caigan las chichis, todas esas cosas que no te deja el ambiente artístico.

Por ahora, tu retiro está bien lejos, acabas de iniciar tu gira “Icónica” en la que resumes toda tu carrera y es la más ambiciosa que has hecho. No sabes en qué me metí por hocicona, como decimos aquí en México. En el show me transformo en una Yuri distinta a cada rato, canto una canción con un vestuario, y viene otro tema con un nuevo vestido, peluca, zapatos, todo. Ya no me rajo, sigo adelante, y gracias a Dios ha sido el show que más expectativa ha tenido en mi vida, porque ya vamos para el tercer Auditorio Nacional lleno y un Arena de 14 mil que ya está sold out.

"Fue una gran satisfacción de haber sido la última en grabar con Paquita la del Barrio, no volvió a hacer duetos con nadie, estaba muy malita cuando grabó conmigo. Sus piernas ya no le daban, ella me lo dijo, no soy la misma, ya no sé cuánto vaya a durar, no me siento bien", cuenta Yuri.

A más de cuatro décadas de carrera eso se llama vigencia.

Siempre estoy haciendo cosas, o estoy en gira, o en un reality, o conduciendo en televisión, ya casi, casi me falta vender helados, tacos, o sea le hago a todo. Trabajo duro y por eso estoy vigente.

¿Qué les dirías a los influencers que basan su popularidad en su contenido en las redes?

Y se creen la mamá de los pollitos porque algunos llenan los lugares grandes. Espérense algunos años y ya verán qué les va a sostener esa carrera.

En estos tiempos de redes y plataformas tú estás al día con ese nuevo mundo..

Soy de los ochenta la que más seguidores tiene en sus redes. Soy una mujer que siempre me gusta comunicar, crear, soy productora, siempre estoy pendiente de mis redes sociales, para ver qué es lo que hay que hacer. Yo no me he ganado mi carrera con las nachas, yo me he ganado mi carrera por mi voz, mi talento, por todo lo que he hecho, y con el respaldo de la gente a la gira ‘Icónica’, que me recuerda que sigo vigente.