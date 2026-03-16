“Me gusta el trabajo que hago y me siento cómoda con el grupo de actores que me acompañan. Para mí, grabar ‘Al fondo hay sitio’ es un placer”, nos dice Yvonne Frayssinet, cuando le preguntamos cómo afronta el inminente estreno de la temporada 13 de una serie, de la que es orgullosa fundadora y en la que da vida a Francesca Maldini.

“Acá me engríen, me cuidan, me dicen la reina, trabajo de sol a sol pero tienen un montón de consideraciones conmigo. Lo importante es que estoy contenta, trabajar motivada y en algo que te gusta es un regalo”, dice la destacada actriz.

¿Imaginabas qué iba a durar tanto la serie?

¿Sabes que cuando grabamos la segunda temporada soñé que íbamos a estar 11 años? Se lo comenté a la producción y todos se rieron, pero mira, de alguna manera ese sueño se ha hecho realidad, estamos a punto de estrenar la temporada 13.

¿Hay un antes y después de tu personaje de Francesca Maldini?

Desde hace tantos años que hago este trabajo de actriz siempre me han reconocido, pero luego de Al fondo hay sitio la popularidad es tremenda, pero la manejo. La gente es muy cariñosa, me dice cosas bonitas, me abrazan, los chiquitos se prenden de mí, felices. Mi personaje es el de una señora común y corriente, pituca, nada más, pero no es un personaje malvado y cruel que odie la gente.

¿Con más de 50 años en la carrera reafirmas tu apuesta por el teatro, por la actuación?

Tú sabes que hace años, en mis inicios, le hicieron un reportaje a Enrique Victoria y cuando le preguntaron, “¿qué es el teatro para ti?”, él dijo: “El teatro es la vida, es mi vida”. Yo me quedé pensando y hoy, con tantos años de entrega, puedo decirte que el teatro es mi vida, me ha hecho desarrollarme como persona, intelectualmente, afectivamente, en todos los sentidos.

El teatro es la madre de las artes escénicas y te permite saltar a la televisión, al cine...

En el teatro es donde realmente se ven a los actores, allí estás desnudo en el escenario, ante el mundo que está viéndote. Eres tú y tienes que llenar ese espacio y convencer a la gente de lo que estás haciendo y desarrollarlo impecablemente, no hay repeticiones.

"La gente es muy cariñosa conmigo, me dice cosas bonitas, me abrazan, los chiquitos se prenden de mí, felices", dice la actriz.

¿Eres maestra de actuación, qué es lo que siempre le recalcas a tus alumnos?

Primero, el respeto, la humildad, mirarse a los ojos, decir las cosas, no pensar en que tienen que caerle bien al público, sino al compañero. Las relaciones con el compañero en las tablas es un hermoso trabajo en equipo. Es un toma y daca.

¿Hay mucha gente que llega a estudiar teatro para ser famoso, para ser popular?

Hay alumnos que dicen, “Ay, ¿cuándo me llevas a la televisión?”, y no saben ni hablar, a veces están en un nivel básico. Yo les digo, cuando seas capo en el teatro, ya puedes aspirar a otro tipo de trabajo.

¿Y ahora se está dando oportunidad a gente en TV dependiendo de cuántos miles de seguidores tienes?

Me parece mal, un comercio barato, tendrías que entregar tu vida a las redes para que te llamen para un trabajo. Eso está absolutamente mal porque estamos desdibujando lo que es reconocer el verdadero talento, lo que realmente se busca, es la trayectoria, el trabajo de uno, lo que puedes dar.

¿Hay Al fondo hay sitio para rato?

Yo creo que sí, porque el público sigue a la historia y quiere a sus personajes. Mientras exista esa complicidad la serie seguirá vigente.

¿Y regresará Peter en esta temporada o eso no se sabe?

No sé, a veces cuando hablo con Adolfo quiere volver, pero a la vez siento que está muy tranquilo en su casa, no sé. Su regreso es un misterio, me encantaría que vuelva, lo extraño mucho.