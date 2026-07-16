Después de conquistar al público con una primera temporada, “Corazón de Loba” vuelve siempre de la mano de DEA Teatro como la primera comedia feroz, incorporando a la gran Yvonne Frayssinet, quien se une a Johanna San Miguel y Andrea Luna para completar un elenco que promete encender el escenario todos los fines de semana de julio y agosto en el Teatro Claretiano.

Yvonne Frayssinet interpreta a Blanca Luz, una actriz de enorme trayectoria convencida de que el medio hace años dejó de darle el lugar que merece. Johanna San Miguel es Emperatriz, una diva que vive reclamándole cuentas al universo por no reconocer todo su talento. Y Andrea Luna da vida a Flavia, una influencer que consiguió el papel más importante de su carrera gracias a sus seguidores.Tres mujeres.

Tres generaciones. Tres formas de entender el éxito. Juntas reciben la oportunidad de audicionar para una gran producción internacional, pero lo que empieza como el casting de sus sueños termina convertido en un combate a muerte, donde vuelan los egos, las rivalidades, las frustraciones y todas esas verdades que normalmente solo se dicen cuando ya no queda nada por perder.

Tres mujeres. Tres generaciones. Tres formas de entender el éxito. Juntas reciben la oportunidad de audicionar para una gran producción internacional.

“Corazón de Loba” es una comedia feroz, ácida, pop y completamente desbordada, un divertido homenaje al delirante universo de las telenovelas latinoamericanas, donde el drama siempre es más grande que la vida y nadie sabe actuar cuando se trata de controlar sus emociones.

Con un gran set de televisión como escenario, música en vivo y situaciones cada vez más disparatadas, la obra demuestra que el verdadero espectáculo nunca ocurre frente a las cámaras, sino detrás del ego de cada estrella.La puesta en escena reúne los textos de Eduardo Adrianzén, la dirección general de David Carrillo, la dirección artística de Pepe Corzo y la producción de Doris Espinoza.