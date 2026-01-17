La orquesta de salsa “Zaperoko” desató revuelo en las redes sociales tras el lanzamiento de su nueva tema “Basta ya” como forma de protesta contra la ola criminal que afronta el país, en especial en Lima y Callao. El estreno musical ocurre luego del tenso episodio que vivió la agrupación durante una presentación en la ciudad de Trujillo.

El hecho se registró el último fin de semana en la discoteca Monasterio, ubicada en el distrito de Víctor Larco. En plena madrugada, mientras el público disfrutaba del espectáculo, una fuerte explosión interrumpió momentáneamente la presentación y generó pánico entre los asistentes.

La madrugada del 12 de enero a las 5:00 a. m. se registró una explosión dentro de la discoteca El Monasterio, en la urbanización California, zona El…

Como consecuencia del incidente, dos personas resultaron lesionadas. Jorge Luis Obeso Dionicio, de 21 años, sufrió un golpe en el hombro, mientras que Iván Delgado Cabrera, de 41, presentó una herida en la cabeza y fue trasladado a un centro de salud.

Posteriormente, se conoció que uno de los heridos pertenecería a la agrupación Clase A. Su representante indicó que el cantante había permanecido en el local tras culminar su presentación y que, tras recibir atención médica, fue dado de alta. Asimismo, descartó cualquier vínculo del hecho con amenazas o extorsiones contra los artistas o el establecimiento.

Una canción como acto de protesta

El líder de la orquesta chalaca, Johnny Peña explicó que “Basta ya” surge como una expresión de hartazgo frente a la violencia que afecta a miles de peruanos. A través de la letra, la agrupación busca invitar a la ciudadanía a no normalizar el miedo ni la convivencia con la delincuencia.

“Este tema es una forma de decir que no podemos seguir viviendo con temor. Todos queremos trabajar tranquilos y vivir en paz”, expresó el fundador salsero.

La popular agrupación se suma al reclamo ciudadano utilizando su visibilidad para expresar una postura clara contra las extorsiones y la inseguridad, transformando un momento de tensión en un mensaje de conciencia y resistencia.