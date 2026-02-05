Lima será una de las paradas de la gira mundial de ZAYN. El artista multiplatino se presentará en la capital este martes 14 de octubre en Costa 21, como parte de The KONNAKOL Tour, su recorrido internacional más grande hasta la fecha como solista. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, con preventas y descuentos exclusivos con BBVA y venta general desde el viernes 13 de febrero.

Producida por Live Nation, The KONNAKOL Tour contempla 31 fechas alrededor del mundo, marcando la primera vez que ZAYN encabeza arenas y estadios en Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido. La gira comenzará el 12 de mayo en Manchester y visitará ciudades clave como Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo, antes de cerrar el 20 de noviembre en Miami. La inclusión de Lima confirma el lugar del Perú dentro del circuito de grandes espectáculos internacionales de la temporada.

Hace diez años, Zayn Malik irrumpió en la escena musical con “Pillowtalk”, marcando el inicio de su carrera como solista. Esta vez, el anuncio llega en un momento clave de la carrera del artista. ZAYN acaba de confirmar el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, KONNAKOL, previsto para el 17 de abril de 2026, un proyecto descrito como el más inspirado culturalmente de su trayectoria. El disco amplía el sonido pop que definió su debut Mind of Mine y tendrá como primer adelanto el single “Die For Me”, que se estrena este viernes junto a su videoclip oficial.

La expectativa en torno a esta nueva etapa se ha visto reforzada por el reciente impulso global del artista, que incluye su primera residencia en Las Vegas, donde presentó material inédito de KONNAKOL, y colaboraciones de alto impacto como “Eyes Closed” junto a Jisoo de BLACKPINK, tema que alcanzó el Top 10 del Billboard Global Excl. U.S., lideró iTunes en más de 40 países y obtuvo una nominación a los iHeartRadio Music Awards 2026. Con este regreso a los escenarios, ZAYN consolida una nueva fase creativa y promete un show a gran escala para sus fans peruanos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ADQUIRIR LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE ZAYN?

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, con preventas y descuentos exclusivos con BBVA y venta general desde el viernes 13 de febrero.

Preventa Zayn VIP Key: Martes 10 de febrero a las 12 p.m. – jueves 12 de febrero a las 10 p.m.

Preventa Sponsor BBVA: Miércoles 11 de febrero a las 10 a.m. – jueves 12 de febrero a las 10 p.m.

Venta general: Viernes 13 de febrero a las 10 a.m.