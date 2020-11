Magaly Medina sorprendió al revelar un inédito audio que grabó Fiorella Alzamora cuando le reclamó al ‘Zorro Zupe' por la supuesta agresión sexual que cometió contra el hijo de su pareja Joakim Hogset mientras vacacionaban por Italia.

Esto luego de que Ricardo Zúñiga, más conocido como el 'Zorro Zupe’, saliera en el programa ‘Amor y Fuego’ asegurando que no existe ningún documento sobre la denuncia que le ha interpuesto Fiorella Alzamora por el delito de violencia sexual contra un menor.

“Así como tú me ves es mentira, pero yo no lo he tocado, o sea no le he agarrado la pi*** pues Fiorella”, se escucha decir al ‘Zorro Zupe’ mientras era increpado por la exchica reality.

Magaly Medina muestra audio del reclamo de Fiorella Alzamora al 'Zorro Zupe'. (Video: ATV)

“No puedo creerte, no puedo Zorro”, dice entre lágrimas Fiorella Alzamora, a lo que el ‘Zorro Zupe’ le responde: “No sé qué más (ininteligible)”.

Por su parte, Magaly Medina señaló que el audio mostrado es un breve extracto de la confrontación que hubo entre Fiorella Alzamora y el ‘Zorro Zupe’, pero que ella le aseguró que mostraría el material completo ante las autoridades.

De otro lado, el ‘Zorro Zupe’ se declaró inocente de esta denuncia en su contra, pero también recalcó que no puede entrar en detalles porque está involucrado un menor de edad.

“Yo me declaro completamente inocente... Yo quisiera hablar muchas cosas. Si no hubiera un menor de edad, yo estaría sentado ahí (en ‘Amor y fuego’). Que voy a dar una entrevista, por supuesto que lo voy a hacer. Yo voy a contar cómo ha sido mi estadía en Italia y por qué he salido muy tranquilo”, explicó el ‘Zorro Zupe’ en horas de la tarde.

VIDEO RECOMENDADO

Zorro Zupe se declara completamente inocente de denuncia que le impuso Fiorella Alzamora

Zorro Zupe se declara completamente inocente de denuncia que le impuso Fiorella Alzamora