Zumba sorprendió al contar detalles de la conversación que mantuvo con Mario Hart durante una reciente reunión de exintegrantes del reality ‘Combate’.

El bailarín participó en el programa de YouTube “Q’ Bochinche”, donde abordó los rumores que relacionan al piloto con Paloma Fiuza y, además, se pronunció sobre el momento sentimental que vive actualmente con Korina Rivadeneira.

Durante la entrevista, el conductor “Samu” le preguntó a Zumba si cree que en algún momento podría darse un vínculo sentimental entre Mario Hart y Paloma Fiuza.

Ante la consulta, el exchico reality descartó esa posibilidad y señaló que tanto Mario Hart como Paloma Fiuza se encuentran enfocados en etapas personales distintas, por lo que no ve viable un acercamiento sentimental entre ellos.

Es así como Zumba afirmó que Fiuza está enfocada en su vida personal luego de haber concluido recientemente una relación sentimental.

“ Paloma está enfocada en sus cosas... que haya pasado algo jamás... Él está viviendo solo con su perro ”, sostuvo.

El bailarín también se refirió al momento que estaría viviendo Mario Hart en su relación con Korina Rivadeneira.

Según su relato, en la reunión el piloto habría compartido algunos detalles sobre su situación sentimental, aunque evitó profundizar en el tema y prefirió mantenerlo en un plano reservado junto a los presentes.

“ Está en proceso yo creo que las relaciones no son perfectas... obviamente lo que se vio, lo que vimos y nos contó es que está en un proceso, no profundizamos más el tema porque es un tema que a ellos les compete ”, sostuvo.