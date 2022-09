Esta sabrosa pizzería, ubicada en pleno centro de Miraflores, es la marca hermana de Wingman Alitas Inc., concepto que ya tiene un público cautivo en nuestra capital. La nueva marca nace para darle una mayor propuesta gastronómica a sus clientes, ya que el enorme local se presta perfectamente para albergar dos conceptos con personalidad propia. Actualmente, Wingman se ubica en el patio inferior de la hermosa casona; y Amici en el segundo piso, donde el imponente horno dora las pizzas que salen sin cesar a cautivar a los clientes locales.

LA CARTA. Con una propuesta de cocina italiana moderna, donde las pizzas de estilo napolitano son las estrellas, Amici ofrece una carta corta pero sabrosa. Comienza con unos piqueos clásicos como pan al ajo tradicional y especial o una cremosa stracciatella que se acompaña con pan crujiente hecho en casa. La sartén de queso provolone se derrite al horno y llega con un toque de orégano y aceite de oliva. Pocas opciones, pero bien elaboradas, y que piensan aumentar de acuerdo a la aceptación de la gente. Las pizzas son de borde ancho y crujiente. La masa se elabora en casa a diario y se trabaja con mucho cariño hasta lograr la corteza perfecta. Los sabores son varios, pepperoni, margherita clásica o especial (incluye anchoas y ajo crocante), la veggie con aceitunas verdes, champiñones, pimientos y cebolla blanca o la cotto con jamón y orégano. Los insumos son de la mejor calidad posible, queso mozzarella, aceite de oliva y la bien lograda salsa de tomate.

SABORES ESPECIALES. Aquí nos mostraron la de cuatro quesos, parmesano y ajo, servida con toques de ralladura de limón (para mi gusto podría bajarse un poco para que no opaque el queso), la pizza de prosciutto servida con jamón, salame y pepperoni; la de prosciutto con rúcula y láminas de queso parmesano y la buffalo by Wingman, con pollo, salsa búfalo de la casa y queso azul. Hay también una buena opción de calzone, relleno con tomate, queso mozzarella, albahaca y una proteína a elección. De postre, un delicioso tiramisú que no puede dejar de probar. Preste atención a la amplia carta de cócteles que se ofrece, así como la lista de vinos para acompañar las pizzas. Negroni, Spritz, Milano Torino o White Negroni son algunas de las opciones.