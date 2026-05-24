La gelatería artesanal ANACAPRI inauguró oficialmente su quinto local en el distrito de San Isidro, ampliando así su presencia en Lima con una propuesta que combina gelato italiano, café, coctelería y sándwiches artesanales.

El nuevo establecimiento está ubicado en la calle Bernardo Monteagudo 204, a pocos pasos del parque Acosta, y cuenta con un espacio más amplio, segundo nivel, terraza y ambientes pet friendly.

La marca, creada por los hermanos Melissa, Chiara y Renzo Martorell, busca consolidar el consumo de helados durante todo el año con una oferta que supera los 40 sabores rotativos.

Gelatos italianos y nuevas propuestas gastronómicas

La nueva sede mantiene la esencia visual característica de la marca, inspirada en las tradicionales gelaterías italianas, con vitrinas amplias y atención personalizada.

Entre los sabores más representativos destacan pistacho, lúcuma, vainilla, chocolate bitter, merengado de chirimoya y gianduia.

También sobresalen creaciones como pie de limón, chocoteja, zabaione, capuccino, dulce de leche con sal de Maras y el sorbetto de limonada Anacapri elaborado con hierbaluisa, arándanos y menta.

Además de los gelatos, ANACAPRI reintrodujo su chocolate caliente, considerado uno de los productos emblemáticos de la marca.

Café, coctelería y focaccias artesanales

El nuevo local incorpora un espacio de café y bar donde se ofrecerán bebidas como el affogato, preparado con gelato y espresso, así como cócteles como Aperol Spritz.

Como parte de la expansión gastronómica, la gelatería también lanzó una línea de sándwiches artesanales elaborados con focaccias italianas hechas en casa.

Las recetas incluyen pesto, tomates confitados, charcutería italiana y fusiones con ingredientes peruanos como el ají.

Una historia familiar inspirada en Italia

Los hermanos Martorell explicaron que el nombre ANACAPRI nació a partir de viajes familiares a Italia, donde conocieron una playa con ese nombre vinculada al verano y la frescura.

Aunque sus padres administraron heladerías en el sur del Perú hace más de treinta años, el proyecto tomó forma recién en 2021 con la creación de la marca actual.

Desde entonces, ANACAPRI ha abierto sedes en Miraflores, Punta Hermosa, La Molina, Asia y ahora San Isidro.