La tradición italiana del aperitivo, originaria de Milán, llega a Lima con la propuesta “Apericena” del restaurante Osteria Convivium.

Esta experiencia combina cocteles y pequeños bocados italianos para compartir, recreando una costumbre social muy arraigada en Italia, donde el aperitivo es un momento para conversar y relajarse antes de la cena.

La propuesta está dirigida a encuentros entre amigos, reuniones after office o citas informales al final del día.

Bocados italianos inspirados en la cocina mediterránea

La “Apericena” incluye una selección de bocados tradicionales italianos servidos para compartir.

Entre las opciones destacan:

Olivas marinadas

Ceci (garbanzos preparados)

Arancini di capra

Melanzane e pomodori

Estos platillos evocan los sabores clásicos de la cocina mediterránea y están pensados para acompañar bebidas refrescantes.

“El aperitivo es una tradición muy importante en Italia porque es el momento en el que la gente se reúne para conversar y compartir antes de la cena”, señaló el chef Miguel Hernández, representante del restaurante.

Cocteles clásicos italianos y versiones innovadoras

La experiencia gastronómica se complementa con una variada oferta de coctelería italiana.

Entre las bebidas disponibles destacan:

Aperol Spritz: Aperol, prosecco y soda

Aperol, prosecco y soda Limoncello Spritz: limoncello de la casa, prosecco y soda

limoncello de la casa, prosecco y soda Negroni Convivium: versión especial infusionada con higo

versión especial infusionada con higo PompeImo Fizz: gin, Campari y toronja

gin, Campari y toronja Chilcano Frutta di Passione: pisco y maracuyá

Estas opciones buscan ofrecer tanto recetas tradicionales como reinterpretaciones contemporáneas.

Horarios y ubicación de la experiencia Apericena

La propuesta estará disponible hasta fines de abril, en un horario especial pensado para la tarde y primeras horas de la noche.

Datos del restaurante