La propuesta gastronómica busca trasladar a la capital peruana la tradición italiana del aperitivo, con cocteles clásicos y bocados mediterráneos para compartir.
La propuesta gastronómica busca trasladar a la capital peruana la tradición italiana del aperitivo, con cocteles clásicos y bocados mediterráneos para compartir.

La tradición italiana del aperitivo, originaria de Milán, llega a Lima con la propuesta “Apericena” del restaurante Osteria Convivium.

Esta experiencia combina cocteles y pequeños bocados italianos para compartir, recreando una costumbre social muy arraigada en Italia, donde el aperitivo es un momento para conversar y relajarse antes de la cena.

La propuesta está dirigida a encuentros entre amigos, reuniones after office o citas informales al final del día.

Bocados italianos inspirados en la cocina mediterránea

La “Apericena” incluye una selección de bocados tradicionales italianos servidos para compartir.

Entre las opciones destacan:

  • Olivas marinadas
  • Ceci (garbanzos preparados)
  • Arancini di capra
  • Melanzane e pomodori

Estos platillos evocan los sabores clásicos de la cocina mediterránea y están pensados para acompañar bebidas refrescantes.

“El aperitivo es una tradición muy importante en Italia porque es el momento en el que la gente se reúne para conversar y compartir antes de la cena”, señaló el chef Miguel Hernández, representante del restaurante.

Cocteles clásicos italianos y versiones innovadoras

La experiencia gastronómica se complementa con una variada oferta de coctelería italiana.

Entre las bebidas disponibles destacan:

  • Aperol Spritz: Aperol, prosecco y soda
  • Limoncello Spritz: limoncello de la casa, prosecco y soda
  • Negroni Convivium: versión especial infusionada con higo
  • PompeImo Fizz: gin, Campari y toronja
  • Chilcano Frutta di Passione: pisco y maracuyá

Estas opciones buscan ofrecer tanto recetas tradicionales como reinterpretaciones contemporáneas.

Horarios y ubicación de la experiencia Apericena

La propuesta estará disponible hasta fines de abril, en un horario especial pensado para la tarde y primeras horas de la noche.

Datos del restaurante

  • Lugar: Osteria Convivium
  • Horario Apericena: 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
  • Horario regular: Lunes a sábado: 12:30 p. m. a 4:00 p. m. y 7:00 p. m. a 11:00 p. m. y domingo: 12:30 p. m. a 5:00 p. m.
  • Teléfono: (01) 422-3213
  • Reservas: vía WhatsApp al 936 015 282

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