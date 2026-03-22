La tradición italiana del aperitivo, originaria de Milán, llega a Lima con la propuesta “Apericena” del restaurante Osteria Convivium.
Esta experiencia combina cocteles y pequeños bocados italianos para compartir, recreando una costumbre social muy arraigada en Italia, donde el aperitivo es un momento para conversar y relajarse antes de la cena.
La propuesta está dirigida a encuentros entre amigos, reuniones after office o citas informales al final del día.
Bocados italianos inspirados en la cocina mediterránea
La “Apericena” incluye una selección de bocados tradicionales italianos servidos para compartir.
Entre las opciones destacan:
- Olivas marinadas
- Ceci (garbanzos preparados)
- Arancini di capra
- Melanzane e pomodori
Estos platillos evocan los sabores clásicos de la cocina mediterránea y están pensados para acompañar bebidas refrescantes.
“El aperitivo es una tradición muy importante en Italia porque es el momento en el que la gente se reúne para conversar y compartir antes de la cena”, señaló el chef Miguel Hernández, representante del restaurante.
Cocteles clásicos italianos y versiones innovadoras
La experiencia gastronómica se complementa con una variada oferta de coctelería italiana.
Entre las bebidas disponibles destacan:
- Aperol Spritz: Aperol, prosecco y soda
- Limoncello Spritz: limoncello de la casa, prosecco y soda
- Negroni Convivium: versión especial infusionada con higo
- PompeImo Fizz: gin, Campari y toronja
- Chilcano Frutta di Passione: pisco y maracuyá
Estas opciones buscan ofrecer tanto recetas tradicionales como reinterpretaciones contemporáneas.
Horarios y ubicación de la experiencia Apericena
La propuesta estará disponible hasta fines de abril, en un horario especial pensado para la tarde y primeras horas de la noche.
Datos del restaurante
- Lugar: Osteria Convivium
- Horario Apericena: 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Horario regular: Lunes a sábado: 12:30 p. m. a 4:00 p. m. y 7:00 p. m. a 11:00 p. m. y domingo: 12:30 p. m. a 5:00 p. m.
- Teléfono: (01) 422-3213
- Reservas: vía WhatsApp al 936 015 282