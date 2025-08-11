La creadora de contenido Hanna Coreana comparte una receta fácil y rápida de pajeon, ideal para disfrutar en casa con un toque coreano.
La gastronomía de Corea del Sur sigue conquistando paladares en todo el mundo y uno de sus platos más populares es el pajeon, un panqueque salado elaborado con cebolla china, vegetales y una mezcla de harina, perfecto para compartir en cualquier ocasión.

La creadora de contenido Hanna Coreana, de raíces coreano-peruanas, enseña a preparar esta receta tradicional de manera sencilla, resaltando su textura crujiente y sabor versátil. El pajeon suele servirse con salsa de soja como acompañamiento, ideal para realzar su sabor.

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 1 taza de harina
  • ¼ de taza de maicena
  • 1 taza de agua
  • Cebollita china
  • Zanahoria rallada
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Mezclar la harina y la maicena en un recipiente.
  2. Incorporar el huevo y añadir el agua poco a poco, removiendo hasta obtener una masa homogénea.
  3. Agregar la zanahoria rallada y la cebollita china.
  4. Verter la mezcla en una sartén y cocinar a fuego lento hasta dorar por ambos lados.
  5. Servir caliente y acompañar con salsa de soja.

Esta receta forma parte de la serie digital “K-Food en Casa con LG”, iniciativa que busca acercar la cultura coreana a través de recetas tradicionales fáciles de replicar en casa. Hanna Coreana utiliza para la preparación una cocina LG Instaview LRGL5847S, equipada con ThinQ™ y WiFi, que permite controlar la cocción desde la app LG ThinQ™, además de un Quemador Ultraheat que aporta rapidez y precisión.

