La gastronomía de Corea del Sur sigue conquistando paladares en todo el mundo y uno de sus platos más populares es el pajeon, un panqueque salado elaborado con cebolla china, vegetales y una mezcla de harina, perfecto para compartir en cualquier ocasión.

La creadora de contenido Hanna Coreana, de raíces coreano-peruanas, enseña a preparar esta receta tradicional de manera sencilla, resaltando su textura crujiente y sabor versátil. El pajeon suele servirse con salsa de soja como acompañamiento, ideal para realzar su sabor.

Ingredientes:

1 huevo

1 taza de harina

¼ de taza de maicena

1 taza de agua

Cebollita china

Zanahoria rallada

Sal al gusto

Preparación:

Mezclar la harina y la maicena en un recipiente. Incorporar el huevo y añadir el agua poco a poco, removiendo hasta obtener una masa homogénea. Agregar la zanahoria rallada y la cebollita china. Verter la mezcla en una sartén y cocinar a fuego lento hasta dorar por ambos lados. Servir caliente y acompañar con salsa de soja.

Esta receta forma parte de la serie digital “K-Food en Casa con LG”, iniciativa que busca acercar la cultura coreana a través de recetas tradicionales fáciles de replicar en casa. Hanna Coreana utiliza para la preparación una cocina LG Instaview LRGL5847S, equipada con ThinQ™ y WiFi, que permite controlar la cocción desde la app LG ThinQ™, además de un Quemador Ultraheat que aporta rapidez y precisión.