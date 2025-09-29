Atmósfera Rooftop, uno de los espacios más exclusivos de Miraflores, presenta “Jardín en el Cielo”, una fiesta temática que dará la bienvenida a la primavera desde el décimo piso de Jorge Chávez 184. La cita será el sábado 4 de octubre, desde las 6:00 p. m. hasta las 12:30 a. m., con ingreso solo mediante reserva previa.

El evento promete una experiencia multisensorial que une música en vivo, coctelería de autor, arte y gastronomía en un entorno visual inspirado en un jardín encantado. La noche contará con la ambientación musical del DJ residente Gino Moreno, acompañado de intervenciones artísticas como caritas pintadas y un show especial de percusión en vivo de DJ Toruz, que combinará efectos visuales e interacción directa con el público.

Uno de los momentos más esperados será la participación del reconocido bartender José Valencia, embajador de marca y referente de la coctelería nacional, quien sorprenderá con creaciones diseñadas especialmente para esta edición. La propuesta gastronómica de autor de Atmósfera complementará la velada, convirtiéndola en una experiencia única en las alturas.

Con una programación activa durante todo el año, Atmósfera Rooftop se ha consolidado como un espacio ideal para celebraciones, encuentros temáticos y experiencias originales en el corazón de Miraflores. “Jardín en el Cielo” es una muestra más del compromiso del rooftop por brindar propuestas innovadoras que combinan entretenimiento, arte y estilo de vida urbano.

Las reservas pueden realizarse al 915 045 560. Los cupos son limitados.