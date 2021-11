La hacienda Murga se construyó en pleno corazón de Pisco durante el siglo XVIII. Este hermoso valle donde nacen la historia y tradición de nuestras uvas y viñedos; pero sobre todo de nuestro destilado bandera, es hoy el centro de este hermoso proyecto llamado Bodega Murga, que vió la luz en el año 2014, tras una conversación entre amigos. Albilla, italia, negra criolla y quebranta son las uvas con las que trabajan. La Mollar, llegó del fundo de Alberto Di Laura, en Lunahuaná, conocido como ¨El Caballero del Pisco¨ y con quien en el 2017 se logró hacer la primera prueba de destilación, a pequeña escala, mostrando la excelente calidad del destilado producido.

Con miras al extranjero. Hoy, Bodega Murga, bajo la gestión de Arturo Inga, sommelier y catador oficial de Pisco, y con Pietra Possamai, enóloga a cargo del proyecto, ha logrado consolidar sus productos en el mercado local y va poco a poco abriendo puertas fuera del país, siendo el mayor de los retos ofrecer vinos y piscos sin químicos, tanto en campo como en bodega, respetando la tradición, y al mismo tiempo, usando los materiales de mejor calidad en su producción. Al no utilizar insumos químicos, sus productos logran transmitir las características propias de las cepas y del terroir de la manera más fresca y transparente a la copa. No utilizan tampoco pesticidas ni herbicidas y, dentro de la misma línea, no usan tanques de plástico, sino de acero inoxidable, y sus alambiques están fabricados de cobre electrolítico de alta pureza. Por otro lado, para la fabricación de sus vinos, además de emplear tanques de acero inoxidable, utilizan huevos de concreto, ánforas de terracota y barricas de roble libres de elementos tóxicos en su composición.

Línea de productos. Hoy en día elaboran vinos mediante una maceración peculiar y fermentación de uvas criollas con sus propias levaduras. Pisco de uva negra criolla e italia, dos versiones de muy alta calidad ideales para beber puro. Pet Nats, vino espumante producido mediante el método ancestral, 100% de uvas criollas y sin ingredientes añadidos.

Acaban de lanzar al mercado local su mistela elaborada con mostos frescos de uva macerados por unas pocas horas y destilado de vino de la misma cepa. Reposado por más de 30 meses en tanques de acero inoxidable y logrando un producto donde la frescura, el dulzor y los aromas primarios de la uva encuentran un perfecto equilibrio con la elegancia, alcohol y cuerpo del destilado. Pueden obtener sus productos vía su página web https://www.bodegamurga.com/

Mistela

Se han elaborado 1485 botellas de quebranta y 228 de italia con etiqueta elaborada a puño y letra de Arturo Inga, quien además de dirigir la bodega es sommelier y catador oficial de Pisco. Se recomienda consumir la mistela como aperitivo y también como acompañamiento de la sobremesa. Combina con postres debido a su dulzor natural y capacidad digestiva. De preferencia se sugiere tomarla muy fría, a menos de 5 grados.

Su producto tiene frescura, dulzor y aromas inolvidables. Un paraíso vitivinícola con la mejor tradición.