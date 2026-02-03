Este 14 de febrero, Borde Pizza Atelier presentará una cena especial de San Valentín con un menú degustación de cinco tiempos, diseñado exclusivamente para la fecha.

La experiencia está pensada para parejas que buscan celebrar el Día del Amor con una propuesta gastronómica distinta, en un espacio íntimo, relajado y sin prisas, fiel al espíritu artesanal y contemporáneo del restaurante.

Un menú degustación diseñado para compartir

La velada inicia con un abreboca de prosciutto, stracciatella, cítricos y pistacho, acompañado de una copa de vino por persona.

Como entrada, los comensales podrán elegir entre:

Polenta frita con brisket

Fondue de quesos con tomate confitado y focaccia

Para los platos de fondo, el menú ofrece:

Udón con bisque de langostinos y guanciale

Lasagna de alcachofa con prosciutto crocante

A continuación, se servirá una pizza especial para compartir, elaborada con pesto de pistacho, guanciale y nueces.

Postres a elección y cierre de la experiencia

El cierre dulce también es a elección, con dos opciones:

Cheesecake de amaretto y naranja con ganache de chocolate blanco

Crème brûlée de piña y mandarina con helado de pistacho

La propuesta busca que cada etapa de la cena se disfrute con calma y atención al detalle, en línea con la identidad gastronómica de BORDE Pizza Atelier.

Horarios, reservas y ubicación

La cena de San Valentín se realizará en dos turnos:

6:30 p. m. a 8:30 p. m.

9:30 p. m. a 11:30 p. m.

Los cupos son limitados y la atención será solo con reserva previa.

Dirección: Av. del Ejército 456, Miraflores

Reservas: Mesa 24/7 o WhatsApp 922 135 130