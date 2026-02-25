La Cervecería 7 Vidas anunció la apertura de su primer Taproom en Lima bajo un nuevo formato de franquicia y con identidad renovada.
El local está ubicado en la calle Mártir Olaya 139, en Miraflores, y ofrece más de 50 referencias de cerveza artesanal, además de 20 dispensadores de cerveza draft.
Según Marco Málaga, CEO de la marca, el concepto busca ofrecer un espacio cercano y hospitalario para los consumidores.
“Son un espacio de culto, donde nuestros consumidores cautivos pueden vivir la experiencia de nuestras creaciones en un ambiente relajado, cercano y hospitalario”, señaló.
Más de 50 referencias y cervezas premiadas
El nuevo Taproom contará con propuestas de temporada durante todo el año, así como cervezas reconocidas internacionalmente, entre ellas:
- ROSE BRUT
- BREAKFAST OATMEAL STOUT
- FLANDERS RED
Estas variedades han sido galardonadas en la World Beer Cup, uno de los certámenes más importantes del sector cervecero.
Además, el espacio ofrecerá ediciones limitadas y propuestas del proyecto especial “7 Vidas Proyecto Barricas”.
Experiencia gastronómica y música en vivo
El local presenta una amplia terraza integrada a una barra central con los 20 caños de cerveza draft.
La propuesta gastronómica incluye alitas en versiones crispy, BBQ, acevichadas, maracuyá y buffalo, así como hamburguesas de 180 gramos en pan brioche con distintas combinaciones de quesos y cortes seleccionados.
Entre las novedades destaca la hamburguesa “Flamaeada Jäger”, con mozzarella fundido y cebollas caramelizadas en reducción de vino tinto.
Durante los fines de semana, el Taproom contará con presentaciones de bandas en vivo.