La Cervecería 7 Vidas anunció la apertura de su primer Taproom en Lima bajo un nuevo formato de franquicia y con identidad renovada.

El local está ubicado en la calle Mártir Olaya 139, en Miraflores, y ofrece más de 50 referencias de cerveza artesanal, además de 20 dispensadores de cerveza draft.

Según Marco Málaga, CEO de la marca, el concepto busca ofrecer un espacio cercano y hospitalario para los consumidores.

“Son un espacio de culto, donde nuestros consumidores cautivos pueden vivir la experiencia de nuestras creaciones en un ambiente relajado, cercano y hospitalario”, señaló.

Más de 50 referencias y cervezas premiadas

El nuevo Taproom contará con propuestas de temporada durante todo el año, así como cervezas reconocidas internacionalmente, entre ellas:

ROSE BRUT

BREAKFAST OATMEAL STOUT

FLANDERS RED

Estas variedades han sido galardonadas en la World Beer Cup, uno de los certámenes más importantes del sector cervecero.

Además, el espacio ofrecerá ediciones limitadas y propuestas del proyecto especial “7 Vidas Proyecto Barricas”.

Experiencia gastronómica y música en vivo

El local presenta una amplia terraza integrada a una barra central con los 20 caños de cerveza draft.

La propuesta gastronómica incluye alitas en versiones crispy, BBQ, acevichadas, maracuyá y buffalo, así como hamburguesas de 180 gramos en pan brioche con distintas combinaciones de quesos y cortes seleccionados.

Entre las novedades destaca la hamburguesa “Flamaeada Jäger”, con mozzarella fundido y cebollas caramelizadas en reducción de vino tinto.

Durante los fines de semana, el Taproom contará con presentaciones de bandas en vivo.