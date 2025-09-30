La cervecería artesanal peruana 7 Vidas, con sede en Tacna, acaba de hacer historia al obtener dos medallas de oro y una de plata en el certamen European Beer Star 2025, celebrado en el marco del Drinktec Trade Fair en Múnich, Alemania.

Este prestigioso concurso, considerado el más importante del viejo continente, evaluó más de 2,200 cervezas de todo el mundo en 74 categorías. En ese exigente contexto, 7 Vidas destacó con sus etiquetas Flanders Red y Russian Imperial Stout, que obtuvieron medallas de oro, y su Smoked Porter, premiada con medalla de plata.

El jurado, compuesto por 150 expertos internacionales, realizó catas a ciegas durante dos días completos en Núremberg, evaluando apariencia, aroma, sabor y características propias de cada estilo cervecero.

“Recibir tres medallas históricas para el Perú en este magno evento es un honor que celebramos como equipo. Desde nuestra pequeña cervecería en Tacna, seguimos poniendo al Perú en el mapa cervecero mundial”, expresó Marco Málaga, CEO y maestro cervecero de 7 Vidas.

La premiación coincide con el lanzamiento oficial de la cadena de restobares 7 Vidas Taproom, que ya cuenta con cuatro locales y planea abrir 10 nuevos puntos en los próximos tres años.

Cervezas premiadas: