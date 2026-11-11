La visita del papa León XIV al Perú también inspira propuestas gastronómicas en Lima. El chef peruano Camilo Quiñones presentó en su restaurante In’Camilo, ubicado en el distrito de Lince, un menú degustación de siete tiempos denominado “Los Caminos de León XIV”, que combina preparaciones peruanas e internacionales para representar distintas etapas de la vida del pontífice.

La experiencia tiene un precio anunciado de S/79 por persona y plantea un recorrido culinario que comienza en Chicago, ciudad natal de Robert Francis Prevost, continúa por Piura y Chiclayo, donde desarrolló parte de su labor pastoral, e incorpora influencias de Italia, país vinculado a su formación religiosa y posterior elección como papa.

La iniciativa busca acercar la cocina de fusión a un público más amplio, mediante una secuencia de platos que utiliza ingredientes tradicionales del Perú y técnicas de la gastronomía internacional.

¿Qué incluye el menú “Los Caminos de León XIV” de Camilo Quiñones?

El menú está compuesto por siete preparaciones que representan lugares y experiencias relacionados con la trayectoria del papa León XIV.

PRIMER TIEMPO - CHICAGO

Buffalo Wings con salsa de queso azul

La experiencia comienza con una preparación estadounidense, en referencia a Chicago, ciudad donde nació el pontífice.

SEGUNDO TIEMPO - PIURA

Tortitas de choclo con tartar de pescado

Combina una preparación a base de maíz con pescado, en homenaje a la región de Piura y los primeros años de misión del religioso en el Perú.

TERCER TIEMPO - CHICLAYO

Espesado a la chiclayana

Plato tradicional lambayecano que destaca la gastronomía norteña y la relación del pontífice con Chiclayo.

CUARTO TIEMPO - ROMA

Vitello Tonnato

Preparación italiana de carne acompañada de salsa de atún, incorporada en referencia a la formación religiosa del papa en Italia.

QUINTO TIEMPO - CHICLAYO

Seco de asado con puré de pallares y loche confitado

Una reinterpretación de sabores norteños que recuerda la etapa episcopal de León XIV en Chiclayo.

SEXTO TIEMPO - MESTIZAJE

Arroz con pato en aires de malta y chicha

Propuesta de cocina fusión que integra una de las preparaciones representativas de Lambayeque con ingredientes de inspiración contemporánea.

SÉPTIMO TIEMPO - ITALIA Y PERÚ

Panna Cotta de lúcuma con frutos rojos

El recorrido concluye con un postre italiano elaborado con lúcuma, fruta emblemática de la gastronomía peruana.

Camilo Quiñones apuesta por la cocina fusión a precios accesibles

La propuesta forma parte del concepto gastronómico que desarrolla Quiñones en In’Camilo, restaurante especializado en cocina peruana de fusión.

De acuerdo con la información proporcionada por el establecimiento, el chef inició su acercamiento a la gastronomía a los 10 años, cuando comenzó a trabajar en el restaurante de su hermana. Posteriormente adquirió experiencia en negocios gastronómicos y restaurantes de Lima.

A los 33 años obtuvo el primer puesto en el programa estatal Revalora Perú, reconocimiento que le permitió acceder a una beca completa para estudiar Gastronomía y Cocina Internacional en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Según su reseña profesional, culminó sus estudios con honores y posteriormente realizó prácticas en Europa, en establecimientos como el restaurante Tavares y la cadena hotelera Pestana, vinculada también a la marca Pestana CR7.

De restaurantes internacionales a su propio local en Lince

Durante su trayectoria profesional, Camilo Quiñones se desempeñó como chef ejecutivo del restaurante Cala y posteriormente asumió responsabilidades gastronómicas en una cadena de 14 restaurantes en Chile, de acuerdo con su biografía difundida.

Actualmente dirige In’Camilo, donde desarrolla propuestas que combinan ingredientes peruanos con influencias culinarias internacionales.

Con “Los Caminos de León XIV”, el cocinero incorpora la historia del pontífice a su oferta de menús degustación, aprovechando el interés generado por la visita papal para presentar una experiencia temática vinculada a la gastronomía peruana.

¿Dónde probar el menú de León XIV y cuánto cuesta?

In’Camilo

Cocina peruana de fusión

S/79. Menú degustación de siete tiempos, precio anunciado por el restaurante.

Jirón Mariscal Las Heras 223, Lince, Lima.

Horario referencial del menú degustación: 12:00 p. m. a 4:30 p. m.