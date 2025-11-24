El pan francés se mantiene como uno de los panes más consumidos en los desayunos y lonches del Perú. Para quienes desean elaborarlo en casa, una receta práctica—acompañada de un truco que mejora la fermentación y el horneado—permite obtener un resultado casero con textura crocante y miga suave. La preparación forma parte de una serie de contenidos culinarios difundidos por LG, que busca promover la cocina casera y el uso eficiente de electrodomésticos modernos.

Ingredientes necesarios

Para elaborar pan francés casero, se recomienda utilizar:

500 g de harina de trigo

10 g de sal

10 g de azúcar

20 g de levadura fresca

300 ml de agua tibia

30 g de mantequilla derretida

1 huevo (opcional, para pincelar)

Preparación paso a paso

✔ Activar la levadura

Mezclar la levadura con el azúcar y el agua tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

✔ Amasar y dar forma

Unir la harina con la sal, añadir la mezcla de levadura y la mantequilla derretida. Amasar por 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.

✔ Truco para una mejor fermentación

Colocar la masa en una bandeja y utilizar la función “Leudar” de un horno con control térmico estable, como el InstaView de LG, que permite fermentar entre 30 y 60 minutos sin abrir la puerta. Esto evita la pérdida de calor y favorece una fermentación uniforme.

✔ Horneado

Dividir la masa en porciones de 100 g, pincelar con huevo, hacer un corte superior y hornear a 220°C durante 20–25 minutos. Enfriar sobre una rejilla.

Un aliado para la cocina casera

Los hornos que permiten visualizar el interior sin abrir la puerta ayudan a mantener temperaturas constantes durante la fermentación, lo que mejora la textura final del pan. En este caso, el InstaView de LG aporta control térmico y estabilidad, facilitando un pan con corteza crujiente e interior aireado.

La marca recomienda revisar la receta completa y el video paso a paso disponible en su canal oficial.

Datos clave