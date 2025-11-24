El pan francés se mantiene como uno de los panes más consumidos en los desayunos y lonches del Perú. Para quienes desean elaborarlo en casa, una receta práctica—acompañada de un truco que mejora la fermentación y el horneado—permite obtener un resultado casero con textura crocante y miga suave. La preparación forma parte de una serie de contenidos culinarios difundidos por LG, que busca promover la cocina casera y el uso eficiente de electrodomésticos modernos.
Ingredientes necesarios
Para elaborar pan francés casero, se recomienda utilizar:
- 500 g de harina de trigo
- 10 g de sal
- 10 g de azúcar
- 20 g de levadura fresca
- 300 ml de agua tibia
- 30 g de mantequilla derretida
- 1 huevo (opcional, para pincelar)
Preparación paso a paso
✔ Activar la levadura
Mezclar la levadura con el azúcar y el agua tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
✔ Amasar y dar forma
Unir la harina con la sal, añadir la mezcla de levadura y la mantequilla derretida. Amasar por 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
✔ Truco para una mejor fermentación
Colocar la masa en una bandeja y utilizar la función “Leudar” de un horno con control térmico estable, como el InstaView de LG, que permite fermentar entre 30 y 60 minutos sin abrir la puerta. Esto evita la pérdida de calor y favorece una fermentación uniforme.
✔ Horneado
Dividir la masa en porciones de 100 g, pincelar con huevo, hacer un corte superior y hornear a 220°C durante 20–25 minutos. Enfriar sobre una rejilla.
Un aliado para la cocina casera
Los hornos que permiten visualizar el interior sin abrir la puerta ayudan a mantener temperaturas constantes durante la fermentación, lo que mejora la textura final del pan. En este caso, el InstaView de LG aporta control térmico y estabilidad, facilitando un pan con corteza crujiente e interior aireado.
La marca recomienda revisar la receta completa y el video paso a paso disponible en su canal oficial.
Datos clave
- Tiempo de fermentación: 30–60 minutos.
- Tiempo de horneado: 20–25 minutos a 220°C.
- Técnica destacada: función de fermentación sin abrir la puerta del horno.
- Resultado: pan francés con corteza crujiente y miga suave.