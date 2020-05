View this post on Instagram

El plan de hoy... en un contexto de cambio, en un mundo acelerado que lo que se plantea a veces muta en meses, horas , minutos...nada lo damos por cierto o verdadero Pero comparto para que tal vez quede registro de nuestros procesos. Los que hoy sentimos con los más útiles y necesarios. Fase UNO. Luego de sentir que hibernamos ( aunque realmente permanecimos activos), nos reacomodamos a atender pedidos en Casa. Con el equipo que vive en Barranco, para llegar a distritos vecinos. Fase DOS. La de reabrir salones. @centralrest, @kjollerest atenderán a locales bajo parámetros establecidos. Muy seguros. Fase TRES. Esperamos que el mundo nos visite. El objetivo fundamental: que en el menor tiempo posible estemos trabajando al 100% con los equipos completos, retomando conversaciones de @mater.in y reconectando con gente con la que hoy quedan tantos pendientes. Un pensamiento colectivo por construir, y la sensación de que emocional e intelectualmente estaremos adelante, que no retrocedimos. . Today’s plan-which at the moment in this world may suffer changes- Phase 1. After feeling that we hibernated ( even if we certainly kept going) we start delivering our food to people’s homes. Working in the kitchen with the few that live in this district of Barranco, to deliver to neighboring districts. Phase 2. We open @centralrest and @kjollerest for service Taking all safety issues into account. Phase 3. Hoping for the world to come visit us. The main goal: to be working again with all our teams, having @mater.in conversations, reconnecting with people with whom we have projects to reactivate. We will build a much needed collective thinking... We will never feel this moment as a set back, but as a mental and emotional push forward.