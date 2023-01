Crema volteada de manjar es un postre perfecto para que cualquiera pueda realizarla en casa, no tiene una dificultad mayor, así que no hay excusa para no endulzarte con este postre especial. La chef pastelera Gia Gavancho, embajadora de Leite, nos explica qué necesitaremos y cómo prepararlo paso a paso.

Crema volteada de manjar

Ingredientes:

200 gramos de azúcar blanca.

1 pequeña taza de agua (50 ml aprox.)

1 chorrito de limón.

300 gramos de manjar especial Leite.

400 ml. de leche evaporada (1 tarro).

6 unidades de huevos.

1 cuchara de esencia de vainilla.

Preparación:

Colocamos los 200 gr de azúcar blanca en una pequeña olla y agregamos un poco de agua, sumando 1 chorrito de limón para la elaboración del caramelo y lo dejamos reposando ya que se empezará a derretir. Una vez ya se encuentre en color ámbar o caramelo, lo vertemos en el molde y empezamos a moverlo de tal forma que todo nuestro recipiente quede caramelizado en todas partes.

Luego, colocamos los 300 gr de manjar en un bowl y lo emulsionamos con un batidor de globo, agregando leche poco a poco mientras logramos la textura más manejable de nuestra mezcla. Seguido de esto, agregamos los huevos, colocando uno por uno y realizamos movimientos circulares para su unificación. Adicionamos 1 cucharada de esencia de vainilla y, luego de combinar muy bien, colamos la mezcla de 2 a 3 veces para evitar cualquier pequeña cáscara o elemento que no deseemos en el postre.

En tercer lugar y, finalmente, agregamos nuestra mezcla en nuestro recipiente caramelizado previamente, y nos preparamos para realizar un baño maría. Luego de realizar este último paso, entibiamos nuestra crema volteada sumergiendo en otro recipiente con agua fría y lo llevamos a refrigerar por 4 horas como mínimo antes de desmoldar. Finalmente, verificamos con pequeños movimientos del molde la firmeza del postre y lo volteamos sobre un plato amplio, terminando el proceso y teniendo como resultado un crema volteada de manjar.

