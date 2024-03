Es un poco irónico que a lo largo de la historia, la cocina siempre ha sido concebida como un espacio para mujeres. Lo cierto es que esto ha sido sólo en el ámbito doméstico y familiar. En la alta gastronomía, esa que da premios y estrellas, aquella que todo el mundo reconoce y aplaude, las mujeres han llegado tarde y con poco reconocimiento. Pero son muchas las grandes mujeres que han dedicado esfuerzo y trabajo a convertir su pasión en modo de vida para poder demostrar que la cocina no es sólo cosa de hombres.

En el Día Internacional de la Mujer, les dejamos a estas talentosas peruanas de diferentes épocas que han llevado nuestra gastronomía por todo lo alto, aportando su granito de arena en esa gran montaña que es el camino por la igualdad, sobre todo en un país como el nuestro. Son mujeres que han creado legados, ganado premios y han establecido estándares en el camino para que más mujeres sigan sus pasos, mujeres inspiradoras que han dado forma a la historia de la comida, la cocina y el comer, pero también han logrado que se produzcan cambios en nuestro país para mejor. Acá cuatro que no pueden dejar de conocer hoy y siempre. Sabemos que hay muchas más y nos encantaría poder nombrarlas a todas. En Plataforma la Higuera podrán encontrar muchas más (@plataformalahiguera).

Teresa Izquierdo (1934-2011). Conocida como la “Madre de la cocina peruana”, Teresa nació con un don especial para combinar cebolla, ají, sal, pimienta y comino, esos ingredientes que jamás podían faltar en su cocina. No le gustaba que la llamen chef, para ella el secreto en la cocina estaba en saber mover la muñeca, y ella la tenía superdotada. Aprendió a cocinar gracias a su madre, Luz Divina Gonzáles y logró abrir su restaurante en 1978, el famoso “El Rincón que no conoces” donde la especialidad hasta el día de hoy, al mando de su hija Elena, es la comida criolla. Ese recetario de toda la vida que a todos conquista el corazón.

Marisa Guiulfo (1940-2021). Empresaria y pionera en su rubro, Guiulfo es quizá la primera mujer peruana en formar una marca gastronómica con su nombre. Pilar de la gastronomía local, difundió por todo lo alto lo mejor de nuestro recetario. Cocinera, lo suyo fueron los grandes y elegantes banquetes que con su impecable y sofisticado gusto organizaba. Cambió para siempre la idea de celebración, colocando bolitas de causa criolla donde también se servían canapés, y pisco donde antes había solo whisky. Celebró y siempre fue el origen de su inspiración la grandeza del Perú, su cultura, tradición y sabores.

Monica Huerta. Natural de Arequipa, Mónica Huerta es una reconocida chef arequipeña que ha llevado el sabor de su picantería “La Nueva Palomino” por todo el mundo.

Trabaja con técnicas de cocina ancestrales, además de mantenerlas y difundirlas.

Resalta el valor de los insumos arequipeños, y trabaja junto a la Asociación de Picanteras Arequipeñas por mantener las recetas ancestrales de su región.

Pia León. Elegida como mejor chef mujer en Latinoamérica según la lista 50 Best Latam en el 2018 y a la mejor del mundo en el 2021, la chef del restaurante Kjolle y exjefe de cocina de Central, es la primera cocinera mujer en entrar a la lista de los mejores restaurantes no sólo de Latinoamérica sino también del mundo. Le gusta la adrenalina de un servicio a tope y pone orden cuando es necesario. Sabe que el ambiente en el que se desarrolla es muy competitivo y dominado por el género masculino, pero eso no la intimida, sino la reta día a día y le permite que se genere en ella la necesidad de aprender algo todos los días y transmitirlo con generosidad.