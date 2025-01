En esta nota les contamos sobre una nueva apertura en la ciudad. Hace unos meses abrió sus puertas el Restaurante Song. Imposible no haber visto el imponente local de portón rojo en la Av Pérez Araníbar, en San Isidro. Son tres pisos de puro sabor oriental donde se ofrece lo mejor de la cocina tradicional china, así como el incomparable sabor de las cocinas de Cantón y Sichuan con un toque de sabor peruano.

El cocinero a cargo es nada menos que Félix Loo (ex Madam Tusan y Chifa Royal) quien junto a un equipo de cocineros nativos chinos, ha creado una carta que combina las técnicas ancestrales de la gastronomía de su país natal con la creatividad y el sabor de la cocina peruana, dando como resultado una carta divertida e innovadora que ha sabido cautivar al público, no sólo de la zona, sino a los amantes de esta comida. No se confundan, Song no es exactamente un chifa, prescinde del término por elección propia, ya que no han descartado incorporar otras influencias orientales en menor o mayor medida a lo largo en el tiempo.

comodidad. Desde que abrió sus puertas, hemos visitado el local en dos oportunidades, y la verdad que estamos gratamente sorprendidos no sólo por su propuesta gastronómica, sino también por el impecable local y su excelente servicio. Decorado con piezas originales de arte chino, el espacio cuenta con tres pisos muy bien puestos, que incluyen desde mesas personales y grupales, hasta salones privados para compartir. En el tercer piso hay una amplia terraza, ideal para activaciones y experiencias en grupo. También pueden solicitar el espacio para reservas grandes o eventos. Su propuesta de coctelería se luce por todo lo alto en la hermosa barra que tienen en el primer piso del lugar. Creada con licores como el baijiu, un destilado chino a base de arroz, trigo, cebada u otros granos; y también con insumos propios de esta cocina, como el lychee o la canela china. Pero estoy segura que lo que les interesa es la carta, así que les contamos lo que pudimos probar.

SABORES. Song comienza la experiencia con un té de cortesía, antesala de lo que nos espera y maridaje perfecto para la cocina china. En esta oportunidad nos tocó de jazmín. Song rinde homenaje con su nombre a uno de los periodos de prosperidad de la historia china: la Dinastía Song, famosa por su arte, cultura y avances culinarios. Y se inspira en su filosofía de perfección e innovación para ofrecer una experiencia culinaria única. La carta comienza con los dim sum o bocaditos chinos, donde hay varias alternativas y nosotros probamos los clásicos siu mai (rellenos de cerdo, langostinos y hongos); los wantanes (rellenos de pollo, hongos y verduras); y luego arriesgamos un poco más con los Xiao Ling Pao (rellenos de cerdo y caldo de la casa) muy buenos, y el chinchonfan de langostinos, elegante, sin abandonar su estilo.

RECORRIDO. Continuamos con algunos clásicos como el pollo Chi Jau Cay, elaborado a la perfección, muy crocante, bañado con salsa chu hou que encantó en la mesa. Luego el tallarín crocante Taypá y verduras: con pollo, cha siu, pato y langostinos, buenísimo. Seguimos con unos langostinos jumbo con mayonesa dulce, y cerramos con unos calamares fritos en tiras y salteados al estilo Sichuan. Probamos también las uñas de cangrejo rellenas de langostinos, almendras y salsa de limón y canela china, y la gallina Pa Chi Kai, ambos correctos, donde se nota el talento de Loo y su elevado conocimiento técnico.

La carta incluye también arroces, fideos y una larga lista de carnes, pescados y mariscos, donde se encuentran también productos como la langosta y el bacalao. Recomendamos variar, pedir uno que otro clásico, pero también salir de la lista habitual y probar los platos de la casa que están muy bien ejecutados.