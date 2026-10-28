El Día de la Canción Criolla se celebra cada 31 de octubre y, además de rendir homenaje a la música peruana, ofrece una ocasión para reunirse alrededor de platos tradicionales como anticuchos, tacu tacu, ají de gallina y picarones.

Este año, la fecha cae sábado y se espera un mayor movimiento en restaurantes y establecimientos de entretenimiento. Según estimaciones de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), el gasto por persona durante las celebraciones del 31 de octubre podría oscilar entre S/120 y S/250, considerando alimentación, espectáculos y otras actividades.

Para quienes buscan alternativas gastronómicas en Lima, la plataforma de experiencias Bigbox presentó una selección de cinco restaurantes que combinan recetas tradicionales y propuestas contemporáneas de la cocina peruana. Estas experiencias también pueden adquirirse como obsequios para compartir en pareja, familia o con amigos.

Cinco restaurantes para comer criollo en Lima este 31 de octubre

1. José Antonio

C. Bernardo Monteagudo 200, San Isidro 15076, Peru

Especialidades como anticuchos, lomo saltado y tacu tacu relleno en salsa de mariscos forman parte de su oferta. Para el postre, destacan los picarones, la mazamorra morada y el suspiro a la limeña.

Su experiencia gastronómica disponible en Bigbox contempla opciones para dos personas.

2. BRUTO

Calle Alcanfores 195-199, Miraflores 15074, Peru

El restaurante presenta preparaciones como cau cau de mar, pejerreyes en escabeche, adobo mestizo y carapulcra criolla.

Entre sus experiencias para compartir se encuentra una selección de tres platos y bebidas para dos personas.

3. La Preferida Peruvian Restaurant

C. Julián Arias Aragüez 698, Miraflores 15074, Peru

Con una trayectoria que se remonta a 1956, combina platos peruanos, pescados y mariscos. Entre sus alternativas figuran causas, pescado saltado, chaufa de mariscos y postres como crema volteada.

Cuenta con experiencias que incluyen entrada, fondos, postre y bebidas.

4. Nina Cocina Peruana

Calle Alcanfores 1332, Miraflores 15074, Peru

Ofrece una interpretación contemporánea de recetas como ají de gallina, seco de res con frejoles y arroz tapado.

Su propuesta también contempla entradas como papa rellena o causa de langostinos y postres como encanelado y suspiro a la limeña.

5. Alegría Picantería Piurana

Calle Alcanfores 715, Miraflores 15074, Peru

Su carta se inspira en la tradición culinaria de Piura, con platos como seco de chabelo, majado de yuca y picadito picantero acompañado de sarza y chifles.

Una alternativa para quienes desean incorporar la gastronomía del norte peruano a la celebración.

Experiencias gastronómicas para dos personas

La propuesta difundida por Bigbox agrupa a José Antonio y Bruto dentro de la denominada Box Experiencia Gourmet, que reúne opciones para compartir platos peruanos.

En el caso de José Antonio, su experiencia publicada incluye entradas, piqueos, dos platos de fondo y postres. Bruto, por su parte, dispone de una alternativa con una selección de tres preparaciones para compartir.

La Preferida, Nina Cocina Peruana y Alegría Picantería Piurana integran la selección promocionada dentro de Box Estilos Peruanos, orientada a distintas expresiones de la gastronomía nacional.

Estas experiencias no deben confundirse con promociones exclusivas del 31 de octubre. Su utilización está sujeta a las condiciones de cada establecimiento y a la disponibilidad de reservas.

¿Cuánto se podría gastar en el Día de la Canción Criolla?

La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú proyectó un gasto de entre S/120 y S/250 por persona durante las actividades del 31 de octubre, fecha en la que coinciden el Día de la Canción Criolla y Halloween.

Esta estimación incluye gastronomía, entretenimiento, compras y otros consumos, por lo que no representa el precio de los menús de los cinco restaurantes mencionados.

Para quienes planean salir a comer, se recomienda consultar las cartas actualizadas, verificar las condiciones de los paquetes gastronómicos y confirmar los horarios de atención para el sábado 31 de octubre.