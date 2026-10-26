La feria EXPOMIEL 2026 se realizará del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, con la participación de apicultores procedentes de distintas regiones del Perú. El evento tendrá ingreso gratuito y ofrecerá una variedad de productos elaborados a base de miel y sus derivados.

La actividad contará con aproximadamente 25 stands, donde los visitantes podrán conocer diferentes variedades de miel, probar productos apícolas y recibir información sobre la importancia de las abejas para el ecosistema. La convocatoria también aparece anunciada en una plataforma pública de eventos.

EXPOMIEL 2026 reunirá a apicultores de distintas regiones del Perú

Los productores participantes llegarán desde Cusco, Ayacucho, Huancavelica, La Libertad, Piura, San Martín, Ica, Arequipa, Áncash, Pasco, Junín, Lambayeque y Lima, según la organización.

Entre los productos anunciados se encuentran miel de sierra en diferentes presentaciones y tonalidades, miel de selva, miel de costa y miel de abejas nativas amazónicas.

También habrá miel con frutos secos, polen, propóleo, miel en panal y productos derivados como velas de cera de abeja, jabones y champús elaborados con miel.

Los expositores explicarán las diferencias entre las variedades, sus características y sus formas de producción, con el propósito de acercar la actividad apícola al público.

Feria de miel en Lima tendrá gastronomía e hidromiel

Una de las novedades de EXPOMIEL 2026 será la incorporación de una sección dedicada a la hidromiel, bebida fermentada a partir de miel, cuya venta y degustación están sujetas a las restricciones de edad aplicables a las bebidas alcohólicas.

La programación también incluye una oferta gastronómica con preparaciones como caja china, comida selvática y picarones.

Asimismo, los asistentes podrán encontrar café, cacao y cervezas artesanales, en espacios destinados a complementar la oferta de los productores apícolas.

La organización busca que la feria funcione como una vitrina comercial para los pequeños productores y como un punto de encuentro entre apicultores y consumidores.

Exhibición de abejas permitirá conocer el trabajo de los apicultores

Josué Figueroa, coordinador nacional de Comercialización de la Confederación Nacional de Apicultores del Perú (CONAPI), figura como organizador de la feria.

Figueroa está vinculado con la apicultura familiar ayacuchana, actividad que, según la información de los organizadores, forma parte de una tradición de más de 50 años.

Durante el evento se prevé instalar una vitrina de exhibición de abejas en panales especiales, para que el público pueda observar cómo viven y trabajan estos insectos.

También se ha anunciado una demostración conocida como baño de abejas, orientada a mostrar su comportamiento. Por tratarse de una actividad con insectos que pueden picar, su realización requiere medidas de seguridad, supervisión especializada y advertencias para las personas con alergia a las picaduras.

¿Cuáles son los beneficios de la miel y por qué es importante su consumo?

La miel es un alimento compuesto principalmente por azúcares naturales y pequeñas cantidades de otros componentes, entre ellos sustancias antioxidantes.

Puede utilizarse como ingrediente alimentario y, en determinadas circunstancias, aliviar la tos. Sin embargo, su consumo no debe considerarse un tratamiento contra infecciones, diabetes u otras enfermedades.

La información promocional de la feria menciona beneficios para la piel, el cabello y la salud en general. Estas propiedades no deben interpretarse como efectos clínicos garantizados ni como sustitutos de tratamientos médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte, además, que no se debe administrar miel a menores de un año, debido al riesgo de botulismo infantil asociado con esporas de la bacteria Clostridium botulinum.

Las abejas cumplen un papel importante en la producción de alimentos

Además de promover la comercialización de miel, EXPOMIEL 2026 busca difundir información sobre la función de las abejas en los ecosistemas.

Estos insectos participan en la polinización, proceso mediante el cual se transporta polen entre las flores y que permite la reproducción de numerosas especies vegetales.

La polinización favorece la producción de frutos y semillas, así como la conservación de la diversidad vegetal. Muchas plantas cultivadas dependen, en distinta medida, de insectos polinizadores, entre ellos las abejas.

De esta manera, la feria busca acercar a los visitantes al trabajo de los apicultores y promover el conocimiento sobre la relación entre la biodiversidad y la producción de alimentos.

¿Dónde será EXPOMIEL 2026 y cuál es el horario de atención?

La organización informó que la feria se desarrollará en la Alameda 28 de Julio del Cercado de Lima, desde el miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

El horario anunciado es de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., con ingreso gratuito para los visitantes.

La convocatoria difundida en línea confirma las fechas y el lugar, aunque presenta un horario de finalización diferente para el último día. Por ello, se recomienda verificar con los organizadores el horario del domingo 1 de noviembre antes de asistir.