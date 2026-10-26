La avenida Canadá tendrá un cierre parcial desde la noche del martes 27 de octubre, debido al inicio de las obras de construcción de la nueva vía rápida Canadá, proyecto que contempla tres viaductos y modificaciones en la circulación vehicular de esta zona de Lima.

La restricción comprenderá el tramo entre las avenidas Arqueología y Circunvalación, además de un sector de esta última vía en dirección hacia la avenida Javier Prado, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Luis Felipe Gamarra, gerente general de Invermet, precisó en declaraciones a Canal N que los trabajos se extenderán durante aproximadamente 11 meses, periodo en el que los automóviles particulares deberán utilizar rutas alternativas.

¿Qué tramo de la avenida Canadá será cerrado por las obras?

Las restricciones se aplicarán principalmente entre la avenida Arqueología y la avenida Circunvalación, donde se ejecutarán trabajos de remodelación de la infraestructura vial y construcción de viaductos elevados.

Durante la intervención, la avenida Canadá permanecerá habilitada para el transporte público y los vehículos pesados, entre ellos ómnibus, camiones y volquetes.

Los automóviles particulares no podrán utilizar normalmente el tramo intervenido y tendrán que desplazarse por las vías alternas establecidas en el plan de desvíos.

Plan de desvío vehicular por trabajos en la avenida Canadá. (Imagen: Invermet)

¿Cuáles serán las rutas de desvío por el cierre de la avenida Canadá?

De acuerdo con Invermet, los conductores de vehículos particulares podrán utilizar las siguientes avenidas para evitar el sector de las obras:

Avenida Julio Bailetti: funcionará como vía alterna en San Borja, con circulación en un solo sentido según el esquema difundido por Canal N.

Avenida Del Aire: mantendrá la circulación en ambos sentidos.

Avenida Nicolás Arriola: también será utilizada como alternativa para el tránsito de vehículos particulares.

Las autoridades recomendaron a los conductores revisar el plan de desvíos, considerar posibles demoras y anticipar sus desplazamientos, especialmente durante las primeras jornadas de aplicación.

¿Cómo circularán los vehículos durante los 11 meses de obras?

Las restricciones se implementarán de manera progresiva. Durante el primer mes, se mantendrán dos carriles habilitados en el tramo intervenido, en el sentido de Circunvalación hacia Aviación, de acuerdo con lo explicado por Gamarra.

Posteriormente, el cerco de obra será ampliado y se mantendrá un carril por sentido para la circulación permitida mientras continúen los trabajos.

La medida busca permitir el desarrollo de la construcción sin interrumpir completamente el tránsito de vehículos autorizados en esta importante avenida de la capital.

Vecinos tendrán credenciales para ingresar a sus viviendas

Los residentes de las zonas cercanas a las obras también deberán adaptarse a las nuevas condiciones de circulación.

Invermet anunció que realizará un proceso de empadronamiento para entregar credenciales a los vecinos, con el objetivo de facilitar el ingreso de sus vehículos particulares a los domicilios ubicados dentro del área intervenida.

Gamarra indicó que se vienen realizando coordinaciones para que estas restricciones no impidan el acceso de los residentes a sus viviendas.

La Municipalidad deberá precisar los procedimientos, lugares y requisitos de empadronamiento para quienes todavía no cuenten con las autorizaciones respectivas.

Nueva vía rápida Canadá tendrá tres viaductos y costará S/226 millones

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el proyecto contempla una inversión de S/226 millones y abarcará una intervención de aproximadamente 3,71 kilómetros.

La obra incluye tres ejes viales: uno de 1,9 kilómetros sobre la avenida Canadá, otro de 1,1 kilómetros entre Arqueología y la calle Celendín, y un viaducto en forma de U en la avenida Circunvalación para facilitar los retornos vehiculares.

Además, se realizarán trabajos de mejoramiento de veredas, paraderos, carpeta asfáltica, semaforización, alumbrado público, señalización y áreas verdes. También está prevista una ciclovía.

Según la Municipalidad de Lima, la obra busca beneficiar a más de un millón de habitantes al mejorar la conexión vial y reducir la congestión en este sector de la ciudad. Esta cifra corresponde a la población beneficiaria estimada por la comuna.